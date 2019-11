Molnár (ČSSD): Jana Maláčová jako Venezuela je nízká hra opozice

Je to nesmysl. Jana Maláčová je spravedlivá, má mimořádně vytříbený cit pro sociální spravedlnost, zásluhovost a pro pomoc bližnímu svému, slabým, potřebným, znevýhodněným.

Jana Maláčová chce, aby se lidé měli dobře, když roste ekonomika státu. Aby zaměstnanci, matky s dětmi či lidé, kteří pečují o své rodinné příslušníky pocítili, že České republice se daří a že i oni na tom mají svůj podíl. A jediné, co Ministerstvo práce a sociálních věcí pod sociálnědemokratickým vedením chce je prostá odměna, zasloužené ocenění pro tyto lidi.

Ekonomika nesmí hledět jen na korporace a podnikatele. Jejich zásluhy a objem daní, které odevzdávají jsou neoddiskutovatelné. Jenže stát, to je společenství lidí, kteří se nestarají pouze sami o sebe, ale i o druhé. Stát je o neziskových, charitativních službách. Stát, to znamená pečovat o nemocné, zajistit důstojné stáří seniorům, pomoc tam, kde jeden z bývalých manželů neplní svoji vyživovací povinnost ke společným dětem. A to vše a mnohem víc ztělesňuje Jana Maláčová. Žádná Venezuela, ale moderní, sociálně spravedlivý stát severského střihu.

A ještě z jednoho důvodu nesedí přirovnání nejúspěšnější ministryně od sametové revoluce ke špatně hospodařícímu státu. Sociální demokracie ze sebe snad již definitivně, díky Janě Maláčové a dalším, smývá kabát nehospodárné, rozhazovačné strany, která se projídá k chudým zítřkům. Troufám si říci, že to nebyla pravda nikdy, ani v době špidlovského „zdroje jsou“. Je to pouze nálepka od opozice.

Jsem sociálním demokratem už dlouho, abych si jedním byl jist. Sociální demokracie umí hledat i příjmy státního rozpočtu. Sektorová daň pro banky toho je důkazem. Že na to koaliční partner neslyší, to je informace pro voliče. Sociální demokracie umí hledat úspory, naše resorty dělají analýzy hospodaření, aby se vědělo, kde je možné ušetřit, zefektivnit rozpočet. Bohatství, které občané této země vytvoří však zde musí zůstat a musí z něj mít užitek všichni. Není možné, aby desítky miliard odtékaly zahraničním mateřským firmám dceřiných společností podnikajících v České republice. Jana Maláčová to ví. A pokud se nepletu, tak se nevzdá.

