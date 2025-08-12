Motoristé: Chceme vyrovnaný státní rozpočet do čtyř let

Ministr financí Stanjura oproti slibům ODS zadlužil Českou republiku takovým způsobem, že bychom na dluhové Olympiádě vyhráli zlatou medaili. Bohužel už jen platit z těchto dluhů úroky je pro občany naší země obrovskou prohrou.
Nejsou peníze na investice, na rozvoj, a přitom vláda neustále zvyšuje lidem daně, podnikatelům odvody a z každého občana vymáhá další a další nové poplatky. Místo aby osekala své nesmyslné výdaje a zkrotila přebujelou byrokracii. Motoristé říkají: nezvyšujme daně, zmenšeme stát!
Co navrhujeme:
- škrtnout zbytečné dotace (konec neziskovkářských lehkoživek, konec vyhazování peněz za Green Deal)
- žádná další podpora superdrahých obnovitelných zdrojů energie
- konec dotačního byznysu
- zeštíhlení byrokracie a snížení počtu zaměstnanců státu alespoň o 20 procent
- zavedení digitálního státu, který ví, kdy má pomáhat, ale hlavně kdy má mlčet
- sociální dávky jen pro potřebné, ne pro přilepšení střední třídy
- okamžitý konec inkluze ve školách, která stojí miliardy, ale dětem ničí vzdělání
Pojďme zatočit s dluhy dřív, než ony zatočí s námi i s další generací. Přijďte k volbám a dejte svůj hlas Motoristům. Umíme vyřešit i složité věci!
Náš program si přečtěte ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV