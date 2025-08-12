Motoristé: Chceme vyrovnaný státní rozpočet do čtyř let

13.08.2025 7:17 | Monitoring

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k státnímu rozpočtu

Motoristé: Chceme vyrovnaný státní rozpočet do čtyř let
Foto: Motoristé sobě
Popisek: Motoristé sobě - logo

Ministr financí Stanjura oproti slibům ODS zadlužil Českou republiku takovým způsobem, že bychom na dluhové Olympiádě vyhráli zlatou medaili. Bohužel už jen platit z těchto dluhů úroky je pro občany naší země obrovskou prohrou.

Nejsou peníze na investice, na rozvoj, a přitom vláda neustále zvyšuje lidem daně, podnikatelům odvody a z každého občana vymáhá další a další nové poplatky. Místo aby osekala své nesmyslné výdaje a zkrotila přebujelou byrokracii. Motoristé říkají: nezvyšujme daně, zmenšeme stát!

Co navrhujeme:

  • škrtnout zbytečné dotace (konec neziskovkářských lehkoživek, konec vyhazování peněz za Green Deal)
  • žádná další podpora superdrahých obnovitelných zdrojů energie
  • konec dotačního byznysu
  • zeštíhlení byrokracie a snížení počtu zaměstnanců státu alespoň o 20 procent
  • zavedení digitálního státu, který ví, kdy má pomáhat, ale hlavně kdy má mlčet
  • sociální dávky jen pro potřebné, ne pro přilepšení střední třídy
  • okamžitý konec inkluze ve školách, která stojí miliardy, ale dětem ničí vzdělání

Pojďme zatočit s dluhy dřív, než ony zatočí s námi i s další generací. Přijďte k volbám a dejte svůj hlas Motoristům. Umíme vyřešit i složité věci!

Náš program si přečtěte ZDE.

Psali jsme:

Klempíř (Motoristé): Pověst, soudržnost a motivace filmařů bude na léta v tahu
Turek (Motoristé): Místo pokuty jsem přispěl 50 000 Kč Fondu pro oběti nehod
Macinka (Motoristé): Starost o naši zemi je víc než starost o vlastní kapelu
Motoristé: Oto Klempíř volebním lídrem v Plzeňském kraji

Zdroje:

https://motoristesobe.cz/program2025?fbclid=IwY2xjawMILYpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBNb3oydkpnMmdDa2h1NEhVAR7MLxUsGXXdhVojcuZPcOETsdkaRyEF58IOg87lnTYYVlX3F-9VGe6ak8Sanw_aem_07ZrItxXP1elSwoqkYG4Tg#vyrovnany-rozpocet

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

státní rozpočet , motoristé

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je reálné dosáhnout vyrovnaného státního rozpočtu do čtyř let?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Podáte nějaké trestní oznámení?

Jestli podle vás došlo v bitcoinové kauze ke korupci a já bych tomu i věřila, tak neměla by to řešit i policie? Podáte nějaké trestní oznámení? Děkuji za odpověď. Horáková

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Farský (STAN): Moc rád se spletu

8:19 Farský (STAN): Moc rád se spletu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k schůzce Donalda Trumpa a Vladimíra Putina