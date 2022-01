Mračková Vildumetzová (ANO): Děkuji vám za přízeň

reklama

Každoročně nás čeká s příchodem nového roku ohlédnutí za tím odcházejícím. Je fajn se zamyslet, kam jsme se za ten rok posunuli, co jsme zažili, co ustáli, co se nám povedlo a co nového jsme objevili v sobě nebo i ve svém okolí. Pro mě byl rok 2021 velice náročný, ale zároveň i šťastný a úspěšný a jsem si plně vědoma toho, že bez vás všech bych toho štěstí a úspěchu sama nedosáhla. Je to samozřejmě moje rodina, můj tým lidí, moji kolegové, spolupracovníci, ale jste to i vy všichni, kteří jste třeba jen z dálky fandili či drželi palce. Vážím si vaší podpory a děkuji vám za ni a není to samozřejmost, je to o důvěře. Slibuji, že vás nezklamu ani v roce nadcházejícím a vždy budu připravená pomoci těm, kteří to budete potřebovat. Tak pojďme společně a směle vstoupit do nového roku 2022 a všem nám přeji hlavně, ať to je ve zdraví.

