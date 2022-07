Mračková Vildumetzová (ANO): Karlovarský festival se regionu bohatě vyplácí

reklama

Filmový festival v Karlových Varech pomalu spěje do samého závěru a já jsem spolu se svými kolegy zase celý festivalový týden vstávala brzo ráno, abych rezervovala lístky na festivalové filmy. Ne pro sebe, ale pro všechny ty, kdo se z našeho kraje ozvali a měli o nabízená filmová představení zájem. Děláme to takto již několik let, protože 13 našich krajských zastupitelů dostalo akreditace a spolu s nimi i možnost rezervaci lístků do kina. A tak každé ráno brzy vstáváme a snažíme se pro vás zarezervovat ty nejzajímavější filmy, a pak vám ty lístky dáváme k dispozici a moc nás těší, že si o ně píšete.

A čistě mezi námi, pokaždé je na mě kvůli tomu manžel trochu navrčený. Ne snad, že by ty lístky lidem nepřál, ale jak vstávám, tak ho někdy u toho probudím, a pak ještě následně celé dopoledne řeším předávání lístků všem zájemcům.

Filmový festival je pro náš Karlovarský kraj velikou událostí a přináší nám fakt hodně pozitivního. I přesto ale mám pochopení pro lidi, kteří jsou z toho cirkusu trochu rozladění. Především pak proto, že v době, kdy řada lidí nemá na zaplacení energií a máslo stojí i přes 70 korun, tak v Karlových Varech probíhají opulentní večírky. Moc mě ale mrzí, že to, co se nám podařilo v minulých letech dojednat, a to například promítání filmů v předpremiéře v dalších městech kraje: Sokolově, Chebu, Ostrově, Chodově, Mariánských Lázních, Kyselce, tak se v letošním roce už neuskutečnilo.

Řada z vás mi píšete i to, že vás štve, že se již nepořádá rodinné festivalové odpoledne, které si v minulosti užila obrovská spousta rodin s dětmi. Ano, byla to spousta práce navíc, ale vždy to stálo za to. Někdo si asi neuvědomuje nebo nechce uvědomit, že všichni lidé nemají možnost sehnat lístky, všichni lidé nemohou cestovat, ale chtějí také být aspoň na chvíli součástí festivalu, chtějí nasát festivalovou atmosféru a třeba vidět festivalovou znělku.

Festival k nám do regionu vždy přiláká mnoho turistů. A spolu s nimi i jejich peníze, takže na samém konci se festival regionu bohatě vyplácí. I proto bych vás chtěla poprosit o trochu shovívavosti. A věřte mi, že vím, jak je to těžké.

Já jsem se třeba i proto letos festivalu vyhnula. Mám pocit, že v této době mají politici spíše pracovat, nebo se alespoň připravovat na práci pro občany, než aby poletovali po večírcích a vymetali jednu akci za druhou. I proto jsem vzala teď rodinu do Jižních Čech. Protože já to mám u nás ráda na jaře a na podzim. To je to v Karlových Varech totiž fakt nejkrásnější. To ale všichni, kteří tam bydlí, nebo to tam znají, dobře vědí.

