Mračková Vildumetzová (ANO): Musíme veřejnosti ukázat, že nedochází k ohýbání jednacího řádu

Vážená paní předsedkyně, vážení zástupci vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

dovolte mi, abych v tuto chvíli vystoupila s přednostním právem k pořadu schůze. A chtěla bych ten bod, který tady již přednesla předsedkyně našeho klubu s názvem Legitimita vzniklých poslaneckých klubů, tak bych ho chtěla zařadit jako 31. bod této schůze.

Zároveň jak tady naše paní předsedkyně vystoupila a hovořila o § 77 odst. 5 jednacího řádu ohledně vzniku politických klubů, a už toho bylo mnoho řečeno, tak bych si dovolila se teď vrátit k osmému a devátému říjnu, kdy probíhaly volby do Poslanecké sněmovny. Každý z vás si to určitě pamatuje, že kandidovalo 22 politických subjektů. A pokud si v tuto chvíli všichni najdete stránky www.volby.cz, tak první, o na vás vyskočí na této stránce, je rozdělení mandátů stranám, které překročily danou hranici, aby se do Poslanecké sněmovny dostaly. Jsou to čtyři subjekty. Subjekt ANO, který získal 72 mandátů. Subjekt SPOLU, který získal 71 mandátů. Subjekt Piráti a STAN, který získal 37 mandátů. A politický subjekt SPD, který získal 20 mandátů. To znamená, že z 22 subjektů se do Poslanecké sněmovny dostaly čtyři subjekty. Takže jasnou matematikou a podle toho, co tady bylo řečeno, a když se na to podívá i veřejnost, tak by měly na půdě Poslanecké sněmovny vzniknout čtyři politické kluby.

Jak tady bylo řečeno, je tady velký právní rozpor, který říká podle toho ustanovení, že měly vzniknout čtyři politické kluby. V současné chvíli máme těch klubů vytvořeno osm, to znamená, že to neodpovídá tomu, kolik subjektů tedy v tuto chvíli kandidovalo a které se do Poslanecké sněmovny dostaly.

Jak tady bylo řečeno, můžeme se dostat do velké kolize, a to především s tím, že pokud nedojde k vyjasnění této věci, tak všechny úkony, které se v tuto chvíli činí v rámci ustanovení těchto politických klubů, tak by se také mohlo stát, že všechny tyto úkony budou neplatné. Proto musíme opravdu i veřejnosti ukázat, jak tady zaznělo, že nedochází k ohýbání jednacího řádu, a to především většinou, která dneska tu většinu v Poslanecké sněmovně má.

Ještě bych si dovolila přejít do roku 2010. V roce 2010 kandidovala do Poslanecké sněmovny TOP 09 s podporou STANu. Získali 16,7 % a měli 43 mandátů, z toho 9 měl STAN. Měli jeden klub a měli jednoho předsedu poslaneckého klubu, kterým byl Petr Gazdík. V roce 2013 Starostové také kandidovali na kandidátce TOP 09, získali 28 poslanců a také měli jeden klub.

Proto bych vás všechny chtěla poprosit o zařazení tohoto bodu na plénu Sněmovny. Myslím si, že je důležité, aby tento bod byl zařazen a projednán. Proto znovu opakuji, že tento bod prosíme o zařazení jako 31. bod této schůze.

Děkuji vám.

