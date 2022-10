Mračková Vildumetzová (ANO): Nikdo zatím nic dobrého od této vlády neviděl

reklama

S údivem sleduji chování této vlády okolo tzv. Gigafactory. Tedy té nové automobilky, kterou u nás chce postavit koncern Volkswagen.

To, co vůbec nechápu, je, kde se bere tolik arogance a přezíravosti v ministrech této vlády. Celé to začíná tím, že jednání o Gigafactory drží vláda v utajení. A víte proč? Co je tak tajného na tom, co všichni už stejně víme? Vláda chce postavit Gigafactory na místě fungujícího letiště a v lokalitě, kde již nyní zaměstnavatelé jen těžko shání nové zaměstnance.

A také už víme, že na pobídkách a dalších věcech okolo Gigafactory nás tato fabrika nakonec přijde na několik desítek miliard korun. Ano, čtete dobře! Ta částka je opravdu tak vysoká! Když se totiž započítají různé výkupy pozemků, příprava infrastruktury, nové silnice, investiční pobídky a bůh ví co ještě…

Je snad toto důvod, proč to vláda drží v režimu tajné? Nebo je to spíše proto, že armáda nechce toto letiště pustit. Ostatně v tom bych jí rozuměla. Na jednu stranu nás tu premiér, ministr vnitra a celá vláda straší válkou, nakupují armádní výzbroj za desítky miliard korun bez soutěže a na druhé straně zavírají jedno z mála funkčních letišť. Musím říci, že to nechápu!

Buď tedy žijeme v ohrožení, a pak zde potřebujeme i to letiště, nebo je to všechno jinak. A znova připomínám. Měli bychom mít právo to vědět, protože není žádný racionální důvod pro to, aby se vše okolo Gigafactory vedlo v režimu tajné. Mimo jiné je to i proti zájmům hlavního investora, společnosti Volkswagen. Protože tento netransparentní postup jasně naznačuje, že tam asi není všechno v pořádku. A o skandály nikdo nestojí.

A pak je tu poslední bod, který mě vytáčí ze všeho nejvíc. Je to pár měsíců, co jsem se snažila rozpohybovat vedení Karlovarského kraje i další lidi z našeho regionu, abychom o tuto fabriku za transparentních podmínek zabojovali my. Chápu, že postavit ji na místě funkčního letiště může napadnout jen toho, kdo už vidí zakázky na stavbu náhradních ploch, ale proč tuto fabriku nepostavit v Karlovarském kraji? Je pro to snad nějaký důvod?

Tady by to pomohlo nejen zaměstnanosti, ale i k zvýšení příjmů lidí. Jenomže to by musel náš hejtman a vláda chtít dělat i něco pro lidi. Zatím dělají všechno v režimu nejvyššího utajení. Nikdo totiž zatím nic dobrého od této vlády neviděl.

