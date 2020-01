Mračková Vildumetzová (ANO): Olympiáda dětí a mládeže byla plná skvělých sportovních výkonů

Jedné z nejprestižnějších sportovních událostí v historii regionu se účastnilo 14 výprav z jednotlivých krajů a hlavního města Prahy, které vyslaly celkem 1340 sportovců. Mladí olympionici z našeho kraje dosáhli významného úspěchu a získali 24 medailí. V bodovém pořadí krajů obhájil prvenství Liberecký kraj, Karlovarský skončil v tvrdé konkurenci devátý.

„Přípravy olympiády byly velmi náročné a po celou dobu jejího průběhu jsme se snažili o to, aby sportovci, trenéři, další účastníci, fanoušci a veřejnost měli všechno potřebné pro to, aby se v našem kraji cítili co nejlépe a nic jim nechybělo. Děkuji všem sportovcům za jejich úžasné výkony a za výsledky, kterých dosáhli. Nezáleží na tom, kdo získal jakou medaili, protože pro nás je to nejdůležitější, že sportují s chutí a jsou velkým vzorem pro ostatní. Dík patří všem trenérům za jejich úsilí, podporu a trpělivost, rodičům, fanouškům. Děkuji Českému olympijskému výboru především za to, že nám byl skvělým partnerem a ve všech ohledech nás podporoval a pomáhal nám v přípravě i realizaci olympiády. Totéž platí pro všechny ostatní partnery a pořadatelská města – Boží Dar, Jáchymov, Ostrov, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně i Skiarenu Fichtelberg. Obrovské poděkování si zaslouží ředitelé jednotlivých sportů, organizátoři a dobrovolníci, bez nich by to nešlo. Jednu chvíli to vypadalo, že nedostatek sněhu úplně nabourá olympijský program, ale nestalo se tak, díky těm obětavcům, kteří neváhali vzít do ruky lopaty a doslova vybudovat zasněžené tratě,“ vysvětlila Jana Mračková Vildumetzová, předsedkyně Řídicího výboru ODM 2020 a náměstkyně hejtmana Karlovarského kraje, jež byla nadšená z medailového úspěchu sportovců Karlovarského kraje.

Medailový zisk (ZDE) olympioniků z našeho regionu příjemně překvapil i hejtmana Karlovarského kraje Petra Kubise: „Přiznám se, že jsme to nečekali, v roce 2018 získali naši sportovci v Pardubickém kraji na zimní olympiádě dětí a mládeže 13 medailí, tipovali jsme, že letos to bude u nás podobné. Ale ta radost každý olympijský den rostla a 24 cenných kovů, to nás moc potěšilo. Plánujeme společné setkání s olympijskými medailisty a jejich trenéry, chceme všem poděkovat za vynikající reprezentaci regionu.“ Mnohým sportovcům budou atmosféru olympiády připomínat unikátní medaile a poháry, které podle návrhu Lenky Sárové Malíské originálním způsobem zpracovala porcelánka Thun 1794. Domů si určitě také řada účastníků odváží malou plyšovou podobu olympijského maskota – veverku Čiperku.

Olympijskou vlajku a tím i pořadatelskou štafetu příští Olympiády dětí a mládeže přebírá Olomoucký kraj, kde se akce uskuteční v létě příštího roku. Souhrnné výsledky a veškeré další informace k olympiádě dětí a mládeže hledejte na stránkách ODM ZDE.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová



