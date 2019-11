Mračková Vildumetzová (ANO): Pokud finanční prostředky z daného kraje odejdou, měly by se i vracet

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové. Já bych se ráda vyjádřila ke svému pozměňovacímu návrhu, ke kterému se připojila i paní poslankyně Procházková a Kalátová, protože jsme všichni z Karlovarského kraje, z kraje strukturálně postiženého, ze kterého odchází řada finančních prostředků právě z emisních povolenek. Podle projednávání ve výborech je k těmto pozměňovacím návrhům, které se rozdělily na pozměňovací návrh F1 a F2 nesouhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí.

Přesto jsme přesvědčeni, že pokud finanční prostředky z daného kraje odejdou, tak že by se měly do toho kraje příslušnými projekty v oblasti životního prostředí vracet.

Mrzí mě, protože jasně je zde uvedeno, že by o tom nerozhodoval územně samosprávný celek kraj, ale že o seznamu projektů, které by se týkaly životního prostředí a vracely by se smysluplnými projekty, by rozhodovalo Ministerstvo financí.

Z druhé strany velmi pozitivně vnímám, že je Ministerstvem životního prostředí podpořen pozměňovací návrh Jana Schillera, a to je pozměňovací návrh C2, to znamená, že budou zvýhodněny projekty v regionech postižených těžbou uhlí. Já předpokládám, že pak ministr životního prostředí přijde s dalším prováděcím právním předpisem, vyhláškou, kde budou ještě další věci detailně zpracovány, ať už jde o modernizační fond a právě o tom mechanismu, jakým způsobem finanční prostředky do regionů, které jsou postiženy těžbou uhlí, tak jakým způsobem se do těch regionů budou vracet.

Přesto bych vás všechny chtěla požádat o podporu pozměňovacího návrhu F1 a F2. Pokud nebude podpořen, tak je jasné, že budeme velmi rádi, pokud budou podpořeny právě pozměňovací návrhy Honzy Schillera, ať už je to C1, C2, C3. To C2 je asi nejklíčovější. Ono se trochu překrývá i s pozměňovacími návrhy Jana Třešňáka.

Děkuji vám.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



