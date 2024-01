Mračková Vildumetzová (ANO): Poslední volby jste vyhráli vlastně také podvodem

reklama

Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych i já se vyjádřila k projednávanému návrhu na zavedení korespondenčního hlasování, který do Sněmovny přichází po letech diskusí a neúspěšných pokusů. Vládní koalice si ho vybrala jako vlajkovou loď své vlády. Paní předsedkyně Adamová Pekarová točí videa, omezuje nám řečnickou dobu i na faktické poznámky. Ministři v rámci stranické poslušnosti ostošest tweetují a do toho nás v různých mediálních vystoupeních uráží, že důvod, proč se nám návrh na korespondenční volbu nelíbí, je čistě ten, že chceme sebrat voliče SPD a sami se bojíme, že by nás poškodila ve volbách. Blábol, dámy a pánové, neskutečný blábol.

Když jsem paní předsedkyni slyšela, jak nedávno říkala toto všechno v jednom podcastu, tak jsem se opravdu musela začít smát. To opravdu říkáte vy, vy se svými procenty? Já bych to přece mohla krásně otočit a říct, že vaše TOP 09 nebo STAN s tím tak moc spěcháte a tlačíte na to právě proto, abyste si ukousli nějaká ta procenta navíc ve volbách a zachránili si alespoň čest po tom vašem šíleném vládnutí, při kterém vaše strany nebývale klesají ke dnu. Ale já to chápu, každý bojuje, jak umí, a když nevíte, jak vládnout, musíte najít jiný způsob, jak pro sebe urvat co nejvíc.

Všichni si přece dobře pamatujeme, jak jste vyhráli poslední volby. Vlastně takovým malým podvodem. Kandidovali jste jako uskupení Spolu a PirSTAN a hned po volbách do Sněmovny jste si vytvořili pět poslaneckých klubů, z čehož máte jen samé výhody, včetně těch finančních. No, a tahle korespondenční volba, ta je další ze střípků vašich podvůdků. Ale jak říkám, ve finále jde možná o pár tisíc hlasů. Sama paní předsedkyně Pekarová Adamová v jednom podcastu přiznala, že to s volbami zásadně nezamíchá.

Takže mi, prosím, věřte, milá vládní koalice, že mně o to zase tak tolik nejde. Mně vadí úplně jiné věci a to mnohem víc. Pan Vít Rakušan, který je z pozice ministra vnitra za volby zodpovědný, předložil zákon o správě voleb jako poslanecký návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové a Ivana Bartoše. S nikým z opozice jste ho, dámo a pánové, neprojednali. Nestáli jsme vám za to, abyste nám svůj návrh představili před jeho podáním. Záměrně jste se tak navíc vyhnuli připomínkovým místům a Legislativní radě vlády, kde sedí odborníci a ústavní právníci.

Zajímavé je, že před dvěma měsíci se projednával zákon o správě voleb. To byl ale vládní návrh a jako takový prošel standardní legislativní cestou. Proč to nejde teď? Další nesrovnalost a absurdita? Ministr vnitra, který je zodpovědný za volby, přiznává, že pod jeho vedením bude digitalizace voleb hotová až v lednu roku 2026. Aha, dobře, tak proč korespondenční volbu tlačíte za každou cenu teď, abyste ji stihli ještě na volby roku 2025?

Je tady někdo, kdo by mi na tuto otázku dokázal odpovědět? Zatím jsem nikoho takového nenašla.

Už jsem to říkala do médií, ale když vám je to jedno, protože jste se rozhodli ten návrh zákona protlačit na sílu, připomenu vám, že v zemích, kde se korespondenční volba zaváděla, jako je Estonsko nebo Norsko, tak vždy nejdřív přišli s pilotním projektem a až následně po pěti letech ozkoušení ji teprve zavedli.

A závěrem asi to nejpodstatnější. Paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová zase mává v prostoru termínem dezinformace. To je tak asi to jediné, co umí, když jí dojdou všechny argumenty. Ostatně to mají asi společné s panem ministrem Vítem Rakušanem. Když už jsem u toho, neodpustím si ale jednu poznámku, co se odehrálo před pár dny. Jak všichni víme, pan ministr Rakušan natočil spot, kde kámošovi z volejbalu slíbí, že se začne vracet k tomu, proč tu politiku vůbec začal dělat a že to řekne i Fialovi. No a víte, co se pak stalo na tiskové konferenci? Na ní překvapeným novinářům tvrdil, že o premiérovi v tom klipu nehovoří. Nevím, jestli si z nás pan ministr dělá legraci, ale jestli chce takhle lhát na svých výjezdech za občany, mají se vážně na co těšit.

Ale pojďme se vrátit ke korespondenční volbě a mé největší výtce. Při volbách musí být dodržena ústava, aby náš volební systém byl nadále transparentní a lidé měli důvěry ve volby jako takové. Volby mají být osobní, tajné a svobodné. Na tom se nesmí nic změnit. A právě to podle některých ústavních právníků i mého názoru tento návrh ohrožuje. Volba nemusí být osobní - ani to, že podepíšete čestné prohlášení, nezaručuje, že to tak bude. Volba nemusí být ani svobodná - v případě klasické volby jdete za plentu, stojíte tam sám a do obálky nakonec můžete hodit úplně někoho jiného, než vám třeba doma v uvozovkách nadiktovali. Nikdo se to nikdy nedozví. U korespondenční volby toto nezaručíte a hlas za vás v podstatě může poslat někdo jiný.

A takovým drobným, ale nezanedbatelným paradoxem je i to, že vlastně budeme mít dvě kategorie voličů. Ten, kdo má trvalý pobyt v České republice a rozhodne se na poslední chvíli odjet na zahraniční dovolenou, bude muset volit na zastupitelském úřadu.

Vadí mi, že na tak citlivou věc chceme sahat a nemáme ji dostatečně promyšlenou a ozkoušenou. Vláda podle mě občanům vlastně vzkazuje: My tady vládneme a bude to tak, jak chceme my! Prosadíme to a nikdo nám do toho nebude mluvit! Ministr vnitra už dnes připouští, že to následně bude rozhodovat Ústavní soud. Nevadí mu to, hlavně chce stihnout sněmovní volby v roce 2025. To mi přijde opravdu strašné a hrozně nezodpovědné. My přece jako politici musíme udělat absolutní maximum, aby lidé věřili ve volební systém a nezpochybňovali ho. Bohužel vláda se tady chce předvést a chce přejet opozici, ale tím i její voliče jako buldozer bez jakékoliv komunikace. A bohužel tato vláda, jak je vidět, asi dostane, co chce. Je to velmi smutný příběh. Děkuji vám za pozornost.

A nyní bych si ještě dovolila, tak jak jsem avizovala, že budu mít svůj projev ke korespondenční volbě, a zároveň bych ráda zareagovala na vystoupení pana ministra vnitra, který musím korektně říct, že vystupoval, reagoval na některé jednotlivé podněty mých kolegů, ale i moje podněty. A já bych se ráda k některým jeho vystoupením vyjádřila. A na konci bych také chtěla dát nějaký návrh.

Pan ministr tady hovořil, že oni se pokoušeli s námi dohodnout ohledně legislativy, že předkládal zákon o správě voleb a že my jsme řekli, že nechceme v tom zákoně mít korespondenční volbu. Ale pane ministře, to přece není důvod toho, abyste to předložili jako poslanecký návrh. Vždyť vy jste to mohli předložit úplně souběžně. Zákon, ve kterém byla digitalizace, ve kterém je řešení voličských průkazů, se kterými jsem vás velmi kritizovala. A děkuji, že dojde k propojení těch okrskových volebních komisí, ale k propojení dojde až od 1. ledna 2026. Nemůžou být volby v roce 2025 neozkoušené, chaotické. Nemůžeme přece dopustit, že nebudeme mít informace mezi jednotlivými místnostmi. Vždyť já jsem to tady mnohokrát říkala. Na městech a obcích už se ztratilo mnoho voličských průkazů. Mnohokrát jsem tady říkala, když vydám voličský průkaz, mám seznam vydaných a odevzdaných voličských průkazů? A pan ministr vnitra z tohoto místa přiznal, že nemá ta čísla. On je bude mít po 1. lednu roku 2026.

Proto když on tady říká, že nebylo nutné s námi korespondenční volbu projednávat, a dneska poslouchám, že se to s námi komunikovalo, znovu říkám, kompetenčně za volby zodpovídá Ministerstvo vnitra. Já mám v naší stínové vládě na starosti rezort vnitra. Pan ministr vnitra mě nikdy nekontaktoval, nikdy mi neřekl, pojďte si sednout, já bych vám chtěl ten návrh předložit. Teď si vezměte, kolik třeba je tady zákonů, které tady čekají na projednání. Tento zákon se dal do systému v prosinci, nikdo nám o tom neřekl a v lednu na to paní předsedkyně Poslanecké sněmovny svolá mimořádnou schůzi. Já tenhle postup opravdu považuji za neskutečný. Myslím si, že kdyby k té komunikaci došlo, myslím si, že bychom se určitě i na některém návrhu mohli dohodnout. My to tady neustále opakujeme. Pilotní projekt. Každopádně musí to být souběžně s digitalizací, která bude od 1. ledna roku 2026.

A já jsem tady znovu položila tu otázku už podesáté, ať mi to někdo vysvětlí. Byť když se podíváte i do důvodové zprávy, tak je to tam jasně napsané, že korespondenční volba by měla být zavedena nebo bude zavedena souběžně se zákonem o správě voleb, který bude platný od 1. ledna roku 2026. Takže i v té důvodové zprávě je to napsané.

Myslím si a strašně bych si přála, protože je vidět, že s největší pravděpodobností dneska v těch 15 hodin se při omezení řečnické doby, což se stalo úplně poprvé v historii, že je omezena řečnická doba v rámci prvního čtení, tak jsem opravdu zvědavá, jaká lhůta se dá na projednávání tohoto tisku, protože bych očekávala, že ta lhůta bude dostatečně prodloužena, aby to bylo prodiskutováno. Zároveň bych si přála, aby koalice přišla s tím, že si s námi sedne ke společnému stolu a bude se snažit s námi najít společný návrh k návrhu korespondenční volby, to bych opravdu očekávala, a zároveň, že to nebude přikázáno do jednoho výboru, což je pravidlem této koaliční vlády. Vy pořád říkáte, že chcete kvalitní návrhy, ale mně za tohle funkční období se skoro nestalo, že by nějaký zákon šel do dvou výborů nebo do více výborů.

Takže opravdu jsem zvědavá dneska v těch 15 hodin, jakým způsobem se k tomu vládní koalice postaví. Já tady říkám, chceme se o tom bavit, chceme s vámi kulatý stůl nebo nějakou skupinu, kde budou naši zástupci, a chceme s vámi najít řešení v rámci korespondenční volby. Chceme s vámi najít popřípadě společný komplexní pozměňovací návrh. Takže jsem sama zvědavá, jestli tuto moji výzvu nějakým způsobem vyslyšíte.

Pan ministr vnitra tady také pořád odpovídal na moji otázku ohledně připsání těch hlasů těm dvěma krajům z těch čtyřech největších. Pořád jsem to nepochopila, protože pan ministr to tady tak nějak řekl, že - přičteny k výsledkům dvou největších krajů; předpokládá se, že více hlasů, tedy aby nedošlo k vylosování malého kraje, a tím pádem k přílišnému ovlivnění hlasování v tomto kraji. Ale ono dojde k ovlivnění tomu, že těm ostatním krajům se vezmou poslanecké mandáty. Všichni asi ví, že máme 200 poslanců, a to, jaká je voličská účast, je úplně to nejdůležitější kritérium, které pak ty mandáty přerozděluje. Já jsem to tady včera říkala, že zajímavé je, že ten návrh, který jste předložili, je tam podepsáno 15 poslanců a z toho nadpoloviční většina těchto poslanců jsou právě z těch čtyřech velkých krajů, kam by se ty hlasy měly připočítávat - Praha, Středočeský, Moravskoslezský a Jihomoravský. Zastávám názor, že by si popřípadě ten dotyčný občan žijící v zahraničí měl podle mého názoru rozhodnout, kam by ten jeho hlas měl směřovat, jestli do kraje Libereckého, Karlovarského, Ústeckého nebo jiného. Takže toto si myslím, že je také pořád velmi nezodpovězená otázka.

Radek Vondráček tady také pořád říká, že bychom měli rozšířit ta místa na zastupitelských úřadech, že to by byla také cesta. Pan ministr vnitra říká, že by to bylo velmi finančně nákladné. My říkáme ještě další návrh, a to je, že by mohla být prodloužena ta volební doba, kdy by se tam museli ti lidé dostavit, ale jak je vidět, tak z vaší strany toto vy asi nazýváte, že by řešením nebylo. Já jsem přesvědčena o tom, že by to řešením bylo, protože v tu chvíli by se zachovaly ty tři hlavní ústavní pilíře, což je tajnost, osobnost - že ta volba je osobní a že ta volba je svobodná.

Takže já úplně na závěr jsem tady vnesla tu naši výzvu. Přesto jsem přesvědčena o tom, že ten návrh, tak jak byl předložen, to znamená poslaneckým návrhem bez jakékoliv diskuse, tak přesto si dovolím dát návrh na přepracování tohoto sněmovního tisku a byla bych ráda, aby pak po ukončení rozpravy se o tomto návrhu hlasovalo. Děkuji vám. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mračková Vildumetzová (ANO): Vy jste problém této Sněmovny, paní Pekarová Mračková Vildumetzová (ANO): Ministr vnitra Rakušan rozdával Mračková Vildumetzová (ANO): Z unikátního projektu udělalo vedení kraje ostudnou frašku Mračková Vildumetzová (ANO): Úderka ze STAN manipuluje

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama