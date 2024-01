Mračková Vildumetzová (ANO): Ministr vnitra Rakušan rozdával

reklama

Pan ministr vnitra Vít Rakušan rozdával. Ale ne, neradujte se, policisté a hasiči si nepolepší. Odměny v objemu 82 milionů šly do kapes lidem na jeho rezortu za druhé pololetí roku 2023. Když se to rozpočítá na všechny, co má Rakušan pod sebou, není to až tak ohromující částka, okolo 30 tisíc. Jenže. Pan ministr má i politické náměstky. Rozuměj, politické trafikanty. Ti nikoho neřídí, za nic neodpovídají a ti dostali, a teď se podržte, 520 tisíc.

Anketa Bude Donald Trump v listopadu zvolen prezidentem USA? Bude 87% Nebude 7% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 11947 lidí

Mně je z toho hrozně smutno. Tahle vláda se pořád zaklíná tím, jak se musí šetřit. Zvyšuje daně, bere důchodcům, do školství nepřidává, kolik slíbila. A i když vím, že řada úředníků si nějakou odměnu asi zaslouží, štve mě, že nejvíc si na tom zase namastí kapsu kámoši z jednoho politického trička. Politický náměstek má za svůj výkon funkce už tak velmi vysokou měsíční odměnu, převyšující více než 130 tisíc korun. Dávat jim ještě tak nehorázné odměny je pro mě nepochopitelné. Jako by se tím všem ostatním lidem ministr vysmíval do obličeje.

A ještě jedno povzdechnutí, které se týká policistů. Pan ministr vnitra Vít Rakušan minulý rok slíbil, že jim dodá finanční prostředky na jejich stravné, aby si to nemuseli brát z provozních výdajů. Finále? Nic jim nedodal, takže si to z těch výdajů museli od března do konce roku platit. Navíc jim možná vzal i prostředky, kterými mohli být na konci roku také za svou práci alespoň nějak odměňování. Od roku 2024 nemají stravné už vůbec. Smutný příběh.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mračková Vildumetzová (ANO): Z unikátního projektu udělalo vedení kraje ostudnou frašku Mračková Vildumetzová (ANO): Úderka ze STAN manipuluje Mračková Vildumetzová (ANO): Zdá se mi, že nám ministr Jurečka věší bulíky na nos Mračková Vildumetzová (ANO): Ministr Rakušan zlepšil lidem život? Opak je pravdou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE