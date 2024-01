Mračková Vildumetzová (ANO): Vy jste problém této Sněmovny, paní Pekarová

reklama

Paní Pekarová, musím říct, že já jsem vás prosila. Já jsem vás prosila od tohoto řečnického pultu, abyste dala hlasovat o návrhu v souladu s jednacím řádem. Pan Jakob ten návrh neřekl. Řekl ho po časovém limitu, neřekl ho celý. My jsme nikdo nevěděli, o čem budeme hlasovat. Ale to je bohužel ta arogance a ten váš přístup, že místo, abyste řekla ano, on ten návrh neřekl, a dám o něm hlasovat v souladu s jednacím řádem, tak se chováte tak, jak se chováte. Já bych vám jenom chtěla říct, že klidně si tam dělejte čárky, jaké chcete. Já v souladu s jednacím řádem mám nárok vystupovat s faktickými poznámkami a dovolím si tady říct, že předseda Poslanecké sněmovny by se měl snažit o to, aby ta Sněmovna fungovala. Ale vy, paní předsedkyně, jste pravý opak. Vy jste problém této Sněmovny! Pojmenujme to už jednou konečně! (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011 a SPD. Potlesk.) Vy jste ten problém! Vy se o to nesnažíte, aby koalice s opozicí spolu spolupracovala! Já bych od vás očekávala, že svoláte společné jednání opozice, koalice, předsedů klubů, premiéra popřípadě tady pana Rakušana, který má ten volební zákon na starosti, a projednáte a najdete řešení v rámci korespondenční volby. Ty návrhy tady od nás zazněly. Zaznívají tady od nás. Ale znovu říkám, pamatuji si minulé funkční období, jakým způsobem se choval Radek Vondráček, kolikrát ustoupil té opozici. Byl to pan předseda Poslanecké sněmovny, ale vy předsedkyně Poslanecké sněmovny nejste a nikdy jste nebyla! (Potlesk a volání poslanců hnutí ANO 2011 a SPD.)

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



