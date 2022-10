Mračková Vildumetzová (ANO): Starostové a hejtmani si toto v žádném případě nezaslouží

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře a vážené kolegyně kolegové,

já bych se také ráda vyjádřila k tomuto sněmovnímu tisku a především k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který se dotýká daně z neočekávaných zisků. Určitě jste zaregistrovali, když jsme tady při projednávání změny rozpočtu vedli velkou při s panem ministrem financí ohledně rozpočtového určení daní, kde mě tady v uvozovkách trénoval, abych přinesla, kdo zajistil městům a obcím navýšený koeficient v rámci rozpočtového určení daní na 25,84 %. Až to došlo do takového stadia, že jsme tady pomalu uzavírali sázky a docházelo k tomu, že na 25,84 se to navýšilo v rámci zrušení superhrubé mzdy, kdy tedy se přišlo na to, že by města, obce, kraje přišly o část těch sdílených daní, a proto se ten koeficient navýšil.

V souvislosti s tím, protože to byla právě vládní současná koalice, která spolu s námi bojovala, aby se to takto navýšilo, jsem opravdu v naprostém v uvozovkách šoku, co jsem dnes zjistila se svými kolegy z našeho poslaneckého klubu, a to i prostřednictvím dopisů, které jsme obdrželi od Svazu měst a obcí, že sdílená daň v rámci daní z příjmů právnických osob je automaticky příjmem v rámci rozpočtového určení daní měst, obcí a krajů.

Vidím, že pan ministr pokyvuje. Proto mě velmi překvapuje, že pan ministr v komplexním pozměňovacím návrhu předkládá, respektive vbloudila se tam, až bych řekla - propašovala se tam věta, ve které říká, že to bude samostatná daň, na kterou nebudou mít města a obce, kraje nárok. To znamená, že kdybych to převedla do českého jazyka, že v rámci daně z neočekávaných zisků na to mají územně samosprávné celky automaticky nárok. Je to i logické.

A pan ministr financí, který je i bývalý primátor, přichází - a to ještě bych chtěla zdůraznit - s nepřímou novelou, která je podle mého názoru i v rozporu s legislativními pravidly, protože on a není to velmi korektní způsob, s kterým přichází, protože do ustanovení § 21 odstavce 5 - a doporučovala bych všem koaličním, komunálním politikům a poslancům, aby se na tento paragraf podívali - vkládaného zákona si tam pan ministr financí dal takzvaným tajemným písmenem Y nepřímou novelu, v které říká, že - a já to budu přesně citovat - daň z neočekávaných zisků je samostatnou daní z příjmů právnických osob a netvoří daňové příjmy rozpočtů územně samosprávných celků z daně (z?) příjmů právnických osob. A předkládá to pan ministr financí do daně z příjmů.

Pokud by měla tato změna nastat, tak to musí být v novele zákona o rozpočtovém určení daní. Považuji to vůči městům, obcím, krajům, kteří zajišťují veškeré veřejné služby, kteří zajišťují chod nemocnic, sociálních služeb, škol a dalších věcí, kteří zajišťují uprchlickou krizi, covid a všechny věci, to považuji za obrovsky nekorektní přístup, který se propašoval do tohoto komplexního pozměňovacího návrhu. A jsem přesvědčena o tom, že starostové a hejtmani si toto v žádném případě nezaslouží. Oni sami ví, co jim ve svých městech, obcích, krajích chybí.

Oni sami mohou vypisovat dotační programy, a když ta vláda nekoná - a vláda nekoná v mnoha způsobech v rámci energetické krize, v rámci zvyšování cen potravin, pohonných hmot - oni mohou vypsat pro ty jednotlivé zranitelné skupiny, můžou vypsat své dotační programy v rámci rozpočtových pravidel. A vy je chcete o tyhle finanční prostředky připravit? A ještě tímto způsobem? Takže chtěla bych z tohoto místa říct, že se svými kolegy z našeho poslaneckého klubu předkládáme pozměňovací návrh, kde chceme, aby tato věta, která se tam tímto způsobem dostala, aby byla zrušena a aby města, obce, kraje na toto nárok měli, protože na to mají nárok v rámci zákona o rozpočtovém určení daní.

Děkuji vám.

