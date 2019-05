Mračková Vildumetzová (ANO): To je zviditelnění, nikdo se o dofinancování sociálních služeb nezajímá

Vážené kolegyně, kolegové,

pouze v tuto chvíli můj postřeh a reakce, protože já ještě vystoupím v obecné rozpravě. Dneska v tom dopoledním bloku do 14 hodin jsme tady všichni zažili 751 pozměňovacích návrhů, se kterými se musíme vypořádat v rámci EET, což bude 13 hodin, kdy to tady budeme projednávat. A myslím si, tak jak tady zaznělo, že máme spoustu dalších důležitých zákonů, na které čekají občané České republiky.

Teď tady projednáváme důležité téma - dofinancování sociálních služeb. Já jsem velmi ráda, že toto téma a tuto schůzi svolalo KDU-ČSL, ODS, Piráti a Starostové. Jen se ptám, kde jsou? Kde je ten pan předseda Fiala a pan předseda Stanjura? On si tady řekl spoustu věcí k tomuto tématu, ale nikdo tady z těch lidí a poslanců nesedí. Takže tak jak se tady hovoří o tom, že to je nějaký nátlak, tak mně to v tuto chvíli připadá, že to je zviditelnění a že se nikdo o dofinancování sociálních služeb nezajímá, protože se tady vede důležitá diskuse, důležité argumenty, které tady zazněly od paní ministryně financí, ale ti lidé tady v tom sále nejsou. Tak já nevím, co si o tom mám myslet.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



