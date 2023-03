Mračková Vildumetzová (ANO): To, na co všichni čekají, ministr Rakušan samozřejmě neposlal

reklama

Posun času nám „ukradl“ hodinu spánku, hlavně mého malého Honzíka to na pár dnů zase určitě rozhodí s usínáním a vstáváním, ale zvykneme si a já musím přiznat, že teď stejně špatně spím. Tento týden pan ministr Rakušan donese na vládu seznam navrhovaných poboček České pošty ke zrušení. Vláda o něm po nějaké diskuzi rozhodne, a teprve následně se vše dozvědí primátoři a starostové měst a obcí po celé zemi.

Nelíbí se mi to. Vůbec se mi to nelíbí. Chápu, že je potřeba s Českou poštou něco dělat, ale takový velký zásah se přece musí se starosty probrat. Oni vědí nejlíp, jak to u nich funguje. Proto jsem poslala v pátek primátorům 27 statutárních měst ČR a starostům obcí s rozšířenou působností dopis s výzvou a vy si ho teď ZDE můžete přečíst. Chci vědět, jak to lídři měst cítí, chci, abychom případně ještě včas ministra Rakušana vyzvali, ať k chystanému kroku nepřistupuje do doby, než to bude se všemi vykomunikováno.

A první reakce přišly obratem. Vlastně hned reakce dvojího typu. Jednak píšou starostové. Jen za pátek jich odpovědělo čtrnáct. S mojí výzvou souhlasí. Připojují se k ní. Stojí o debatu s ministrem, než bude rozhodnuto. No a napsal také pan ministr Rakušan. Samozřejmě ne mně, ale svým dopisem jsem ho donutila narychlo sesmolit dopis, který poslal do krajů a obcí. Bohužel je, jak už to u pana ministra bývá, o ničem.

Žádnou novou informaci tam nenajdete. To, na co všichni čekají, tedy seznam rušených poboček, samozřejmě neposlal. Zato sdělil starostům, že na stížnosti se po rozhodnutí vlády už ohled brát nebude. Docela tvrdé. A opět zve na seminář, který bude až po rozhodnutí vlády. Což nechápu vůbec. Tohle je pro mě celkově nepřípustné chování. Nebudu tomu jen přihlížet, ale jako stínová ministryně vnitra a opoziční poslankyně udělám v následujících dnech vše pro to, aby si ministr vnitra svůj postup ještě rozmyslel.

