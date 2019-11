Munzar (ODS): Povede to ke zdražení realitních služeb pro koncové spotřebitele

Mě taky trošku vyprovokoval pan zpravodaj vaším prostřednictvím. Já jsem tady říkal, že žádná regulace nezajistí solidnost a poctivost jednání. A každé svazování jednání novou a novou regulací vede každopádně ke snižování svobodné vůle a nahrazování vlastní odpovědnosti. Myslím si, že v České republice máme zákonů už až tak moc, než abychom na každou lidskou činnost ji museli popsat novým zákonem.

K tomu, co tady říkal náš předseda klubu pan Stanjura, já jsem tady říkal přesně to samé už v prvním čtení. Na jednu stranu ten zákon předpokládá, že se může stát realitním makléřem absolvent ekonomického oboru vysoké školy v oblasti marketingu. Ten zná marketingové triky, zná to dobře, umí prodat řeknu produkt. Když je skutečně dobrý, umí prodat i produkt, který nemusí být ani kvalitní. Na druhou stranu někdo se střední školou musí mít praxi tři roky. Někdo, kdo se zabývá nemovitostmi celý život, spravuje je, udržuje je, zná daleko líp technický stav nemovitosti než ten, kdo absolvoval marketing, tak ten musí absolvovat zkoušku, protože má třeba jenom základní vzdělání, ale přesto se nemovitostmi zabýval celý život. Tam ty nerovnosti v regulaci skutečně jsou.

A hlavní důvod, zopakuji to, povede to ke zdražení realitních služeb pro koncové spotřebitele v době růstu cen nemovitostí, sníží konkurenci v realitních službách, protože to mění z volné živnosti na vázanou, a převádí to odpovědnost za stav nemovitosti od prodávajícího na zprostředkovatele. Děkuji.

Ing. Vojtěch Munzar ODS



