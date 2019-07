Munzar (ODS): Že není možné akceptovat rozhodnutí Ústavního soudu plošně?

Děkuji, paní ministryně, za vaši odpověď. Mě tam zaujalo několik věcí. Vy jste ve svém vystoupení zopakovala některé věci, které jste měla v té písemné odpovědi. Nicméně jste tady zopakovala větu, která mně přijde velice zajímavá, a to je, že není možné akceptovat rozhodnutí Ústavního soudu plošně, že se bude postupovat pouze k této konkrétní kauze. No, já jsem tady na začátku ve svém vystoupení ocitoval ten závěr Ústavního soudu, který ale se netýká, respektive týká se této konkrétní kauzy, ale není zaměřen pouze na tuto kauzu. Jsou to obecné argumenty. A já je znovu přečtu.

Ústavní soud závěrem shrnuje, že chybějící zákonný základ pro zásah do vlastnického práva chráněného článkem 11 Listiny nelze nahradit konstatováním orgánu veřejné moci, že zákon neposkytuje konkrétní procesní postup, jak se tohoto zásahu do práv nedopustit. Vy jste, paní ministryně, tady říkala, právě že neexistuje konkrétní procesní postup. To znamená, není možné akceptovat rozhodnutí Ústavního soudu. Ústavní soud ale i svým závěrem i svým projednáváním i svými výstupy toto popírá. Já vám přečtu z toho Ústavního soudu ještě jednu argumentaci.

Daňový řád sice výslovně neumožňuje nakládat s nespornou částkou odděleně od částky sporné, rovněž však daňový řád v žádném svém ustanovení neumožňuje zadržovat nespornou částku společně s částkou spornou. Neplyne tento závěr z daňového řádu o nic víc než možnost vrácení nesporné částky daňovému subjektu. Jinými slovy, Finanční správa si nějak vykládá daňový řád, říká, že nemá procesní postup. Ústavní soud říká, že musí maximálně chránit Finanční správa práva daňového subjektu, minimalizovat své zásahy, mít přiměřený postup k daňovým subjektům. A takto Finanční správa nečiní. A vy mi tady, paní ministryně, říkáte v odpovědi na interpelaci, že se to netýká všech daňových subjektů, že se to týká pouze jenom konkrétní kauzy, že se to vyřeší až novelou daňového zákona. Ale mezitím, než bude schválen daňový zákon, tak se tady začínají množit další žaloby firem na Finanční správu, jsou zde žaloby o nečinnosti. A já jsem se vás ptal, paní ministryně, jaké vidíte riziko toho vašeho přístupu, že nechcete akceptovat rozhodnutí Ústavního soudu. A vy jste mi odpověděla, že to riziko vracet ty odpočty je větší než respektování Ústavního soudu. Tak já jsem se ptal na ta rizika, proč je vidíte větší, zda se nebojíte nějakých nákladů spojených s aktuálními žalobami a jakým způsobem se tedy bude postupovat, pokud to bude stát daňové poplatníky finanční prostředky.

Děkuji.

