Nacher (ANO): Informovanost je často lepší nástroj než regulace

Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové,

jsem rád, že jsme doputovali s tiskem 68 do konečného hlasování. Nejprve vás stručně provedu tím, co se všechno odehrálo, pak bych popsal stručně, o co jde, a pak bych načetl ten pozměňovací návrh, který je skutečně legislativně technický, protože tady došlo k souběhu tisků 68 a 61 - to je ten zákon o panevropském penzijním produktu. My to tady udělat musíme, musíme to změnit, jinak by to nedávalo smysl. Je to změna jenom jednoho písmenka. Na konci vás potěším, bude hlasování velmi jednoduché - jenom o tom pozměňovacím návrhu a pak o zákonu jako celku, protože jiné pozměňovací návrhy nebyly nahlášeny a podány.

Poprvé to rozpočtový výbor projednal 19. ledna, kdy jsme dali lhůtu do 2. února na podávání pozměňovacích návrhů. 2. února jsme se opět sešli, konstatovali jsme, že žádné pozměňovací návrhy podány nebyly. Pak proběhlo druhé čtení. A 9. února jsme schválili jednomyslně v rozpočtovém výboru, kde já to tady teď formálně asi budu muset přečíst, že po úvodním slově náměstka ministra financí Dušana Hradila, zpravodajské zprávě mé a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, neboli sněmovní tisk 68, vyslovila souhlas; zmocňuje zpravodaje, tedy mě, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, takže tak činím. Tolik tedy ve stručnosti, jak ten zákon probíhal v Poslanecké sněmovně.

Pokud jde o to, navážu na to, co říkal pan ministr financí, zákon se vlastně zejména týká služby, kterou známe pod zkratkou DCC - dynamická směna měny, kterou ten, kdo jezdí do zahraničí, nejčastěji zná a potkává se s tím u bankomatů. Nicméně je možné to využít i u obchodníka. Problémem dynamické směny bylo, že i jak to vyznívá, jak to na lidi a klienty působí, tak že to je jakoby výhodnější pro lidi, když na to kliknou, odsouhlasí to a mají výhodnější kurz. Nicméně opak je pravdou. Je to extrémně nevýhodné. Tam už pak není možnost se k tomu vrátit, nějakým způsobem to reklamovat a podobně.

Na tuto problematiku upřímně třeba já osobně jsem upozorňoval už před deseti lety. Krásně se to vyvíjí. Má to určité zpoždění v rámci Evropské unie. Nicméně jsem rád, že se to dostalo sem a že my máme možnost na to nějakým způsobem reagovat.

Jak jsem slíbil v prvním čtení, měli bychom vedle toho řešit i osvětu ve vztahu ke spotřebitelům, aby i oni věděli, že ten zákon se tady mění. Takže jsem chtěl poprosit předsedu podvýboru pro bankovnictví, pana kolegu, abychom svolali nějaký kulatý stůl nebo seminář, abychom se o tom bavili opětovně a skutečně šířili mezi lidi to, že už nebudou tak snadno nachytáni a že mají možnost obrany. (Velký hluk v sále.)

Ten zákon teď, jenom abyste věděli, sice je to zákon o platebním styku, ale on si sahá i do zákona o České národní bance i do zákona o finančním arbitrovi. Když jde o kontrolní mechanismy, tak to bude kontrolovat...

Děkuju. Já se vám to jenom snažím stručně tady popsat, protože do zahraničí taky jezdíte, můžete na to narazit a bylo by dobré potom o tom i informovat svoje kamarády a sousedy, na co si mají dát pozor, na koho se mají případně obrátit. Regulatorní dohled má u bankomatů Česká národní banka, u obchodníků je to ČOI. To znamená, abychom věděli, na co a kdo kam si sahá.

Základní dva parametry bych já stručně pojmenoval, které se kvalitativně mění, je jednak, že tam je nějaká regulace, nějaký dohled, což doposud u DCC nebyl, a druhá jsou nějaké penzum povinných informací, které klient musí na obrazovce vidět, to znamená, jaký je tam kurz, jak se ten kurz odlišuje od oficiálního kurzu, v tomhletom případě vyhlášeného Českou národní bankou, jaký tam je rozdíl v tom, o kolik dostane klient méně. Já bych to připodobnil k určitým informačním povinnostem, které jsme tady schválili v minulém volebním období u směnáren, aby tam byla jasná informační povinnost pro klienty, že mohou do tří hodin stornovat, že ty základní informace tam visí, jak je to pro klienty výhodné, jak se to odlišuje od centrálního kurzu a podobně, protože ta informovanost je často lepší nástroj než něco regulovat a zakazovat. Takže tam je informovanost a dohledová činnost kolem tohohletoho. Tolik tedy k samotnému návrhu a poskytování této služby dynamické směny měny.

Pokud jde o pozměňovací návrh, jde o to, že v části, a já bych ho tudíž teď tady načetl: v části 4. článek 5 v bodech 1 a 2 se původně doplňované písmeno k) doplňuje jako písmeno n). To je celá změna, proto je to legislativně technická věc.

K čemu došlo? My tady teď řešíme tisk 68, ale mezitím proběhlo schválení tisku 61, což je zákon o panevropském penzijním produktu, který si také sahal do zákona o finančním arbitrovi. A tam on změnil, doplnil písmena k) až m) v § 1 odst. 1 a paragraf odstavec 3, a tím to způsobilo, že my teď tam musíme dát písmeno n), aby to navazovalo na písmena, která už jsme schválili u finančního arbitra, u toho panevropského penzijního produktu, jak jsem řekl, kde se to doplnilo do k) až m) nově.

Takže my to musíme jako m), abychom to dali do souladu, tudíž tímto já tady to načítám. Hlasovací procedura, jak již jsem řekl, pak už bude jednoduchá. Nejdříve bychom měli hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu legislativně technického charakteru a poté o zákonu jako celku.

Já vám děkuji za pozornost. Zkrátil jsem to na maximum.

