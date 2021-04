Nacher (ANO): Kdo se řetězci nezalíbí, má smůlu bez ohledu na cenu a kvalitu

reklama

Pěkné odpoledne, dámy a pánové, vážený pane ministře.

Já se přihlásím se až v té debatě, ale musím reagovat na to, co tady zaznělo i od mého ctěného kolegy Honzy Skopečka, se kterým jinak souhlasím v té teorii. Ta teorie taková je, že tam, kde je konkurence, tak ta tlačí samozřejmě na cenu a je to ve prospěch těch klientů. Já se jenom obávám, že tady ta konkurence prostě ne vždy, já to nechci paušalizovat, ale funguje. Když se třeba podíváme - já odebírám dTest a podívám se, jak tam dopadají ty české výrobky, tak ty často dopadají na těch prvních místech, dokonce jsou i cenově nejvýhodnější, a pak když je hledám v těch řetězcích, tak často narážím a nenajdu je, takže to mi najednou neštymuje. Patří to mezi ty kvalitnější, patří to mezi ty levnější a já to těžko hledám. A nebo je to ta známá finta - nemám to v té výšce očí, kde se to nejvíc prodává, ale je to někde dole apod.

To znamená, že to, co tady říkal kolega Skopeček i jeho předřečníci, platí. Jenom já k tomu dodávám, že v některých momentech této věci je to teorie a tady to v té praxi bohužel, neříkám vždycky, já se tady nikdy nesnažím paušalizovat, ale bohužel to někdy fakt skutečně nefunguje. A ten, kdo se nezalíbí v tom řetězci, tak má smůlu bez ohledu na cenu a kvalitu.

Děkuji.

