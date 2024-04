Nacher (ANO): Kdykoliv se chcete vyhnout připomínkovému řízení, uděláte z toho poslanecký návrh

reklama

Vážený pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové,

víte, že jsem k tomuto tématu vystupoval i ve druhém čtení, byť se v Poslanecké sněmovně nezabývám okruhem sociálních služeb. Nějakých 10 let jsem ale spolupracoval s Václavem Krásou, předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením a myslím si, že jsem relativně obecně hluboko v těch tématech.

Chtěl bych tady požádat primárně o podporu těch pozměňovacích návrhů na základě dopisů, které nám všem - předpokládám, že je také čtete - přišly od poskytovatelů sociálních služeb, zejména v oblasti neslyšících, nedoslýchavých osob nebo osob s kombinovaným postižením. Víte, že jsem se na to tady ptal ve druhém čtení, proč přicházíte s návrhem, který tyto poskytovatele dává do nějaké nepředvídatelné situace? Oni nevědí, jak se to bude vyvíjet. Oni nevědí, co je čeká v té béčkové... v tom, v těch dotacích béčkového typu.

Já jsem se na to ptal a pan ministr řekl, že tyto organizace, tito poskytovatelé sociálních služeb o žádné prostředky nepřijdou. Že tam není žádná nejistota. Já jsem řekl dobře, tak počkáme do třetího čtení. Teď jsme ve třetím čtení a ty maily nám chodí dál. Ministerstvo práce a sociálních věcí přesto postupuje nepředvídatelně a systematicky znejisťuje nás jako poskytovatele sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností. To je to béčko. Podle našeho názoru tak ohrožuje poskytování služeb pro stovky tisíc našich klientů. Dovolujeme si vás požádat o zavedení toho přechodného ustanovení pro období 1. 7. 2024 až 31. 12. 2025, neboli podpora pozměňovacího návrhu B3, nebude-li schválen B4.

Já bych se chtěl znovu zeptat pana ministra a koaličních poslanců, kteří se tím zabývají, v čem máte problém podpořit tyhle ty dva pozměňovací návrhy? Ty maily vám tady přišly. Já jsem myslel, že vám jde o to, aby se ta situace zpřehlednila, zlepšila, ne aby se zhoršila. Tohle to není kritika opozice, to je kritika těch, kterých se to bude týkat, poskytovatelů sociálních služeb. A mezi druhým a třetím čtením, já tedy jsem nedostal nějakou informaci, která by to vyjasnila, protože kdyby ano, tak by nám ty maily a ty žádosti už přestaly chodit, protože by to bylo jasné, jak tady slíbil pan ministr. Takže jestli může Marian Jurečka tady vystoupit a říct, jak to tedy je, znovu. Protože on to předtím řekl, že to je jasné, a evidentně to jasné není, protože ti poskytovatelé obavy mají a posílají nám ty maily.

Tu druhou poznámku, kterou jsem tady chtěl říct, on už ji naznačil Aleš Juchelka, je zase ta procedura. Vy, kdykoliv se chcete vyhnout připomínkovému řízení, legislativní radě vlády a podobně, tak místo vládního návrhu uděláte z toho poslanecký návrh. To je třeba u korespondenční volby. A vy víte, že já to konzistentně kritizuju. Ano, můžete mi opáčit, i v minulém volebním období jsme někdy takhle postupovali třeba u novely exekučního soudního řádu. Jasně.

Rozdíl je ale v tom, že to bylo vždycky po dohodě s opozicí, že to byl tudíž koaličně opoziční návrh. Byli tam připodepsáni v těch velkých komplexních pozměňovacích návrzích, co já si pamatuju, Marka Výborného například. Proto vlastně prošlo i to milostivé léto tehdy, že jsme se, protože jsme to dělali spolu a bylo to jako společné dílo. Teď se roztrhl pytel s tím, že vy vynecháte tu cestu oficiálního vládního návrhu, aby tam nebyly ty poznámky, a vy víte, že jsem vám to vyčetl v prvním čtení u korespondenční volby, proč to není vládní návrh. A teď vlastně děláte totéž.

Tady je to absurdní na druhou, že to vlastně navrhuje poslanec Marian Jurečka ve stejné oblasti, ve které je ministr. To mi jakoby přijde úplně absurdní. Proč to není vládní návrh v této chvíli? A pokud je to poslanecký, tak proč se tak bráníte, když už je to poslanecký, tak proč se tak bráníte té spolupráci mezi poslanci, kteří odborně mají k tomu co říct. Tudíž i k těm pozměňovacím návrhům mých ctěných kolegů. Jestli by mi tohleto někdo mohl vysvětlit.

To znamená, že já mám tedy obsahový dotaz týkající se poskytovatelů sociálních služeb, a potom i ten procesní, proč se jde touhletou cestou a proč, když už tedy jedete poslanecký návrh, tak proč ti poslanci v poslaneckém návrhu, jak vyplývá z toho, navzájem tedy spolu nespolupracují? Míněno koalice, opozice, jako jsem vám tady dal příklad z toho minulého volebního období, když vy tak rádi se hrozně vracíte k tomu, co bylo vždycky dřív. A to je konkrétní příklad, dokonce mám pocit, že si pamatuji to číslo, že to byl tisk 545, novela exekučního řádu. Tak já doufám, že se někdo přihlásí, protože faktické tam nevidím žádné, pak je tam Helena Válková, Jana Pastuchová. Tak já doufám, že pan ministr v roli předkladatele jako poslance s přednostním právem se přihlásí a odpoví mi. A ani ne kvůli mně, ale kvůli těm poskytovatelům, kvůli těm lidem se zdravotním postižením.

Děkuji.

