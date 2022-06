Nacher (ANO): Máme tři měsíce na to, abychom se všichni připravili

reklama

Vážený pane ministře, dámy a pánové,

já jsem rád, že dneska tady můžeme projednat a rovnou dokonce i schválit v rámci jednoho hlasování milostivé léto, tzv. milostivé léto 2. Dovolím si tady udělat takový exkurz k tomuto tématu. Omlouvám se, není to asi tady pro to torzo těch poslanců, kteří tady ještě zůstali sedět, ale je to spíš pro lidi zvenku, protože se nás na to ptají, a tak bych se s vámi podělil jednak o nějakou chronologii té věci a i o nějaké logické vysvětlení, a to z toho důvodu, že tento návrh, to milostivé léto, nevyvolává to klasické pnutí mezi koalicí, opozicí, takže hrozí, že to může být méně zajímavé pro média a pro novináře. Takže o to více si to musíme odpracovat tady, zejména my tři a další kolegové, kteří o to mají zájem, protože to prostě nevyvolá takovou tu klasickou hádku mezi námi a tím, že se na tom shodujeme, tak by to mohlo zapadnout.

Co je milostivé léto už tady bylo řečeno. Jenom zopakuji, protože ty dotazy se stále opakují a chodí nám všem asi stejné nebo podobné. Tak milostivé léto se týká všech dlužníků, kteří dluží veřejnoprávním věřitelům, ale u kterých to vymáhá soukromý soudní exekutor. My jsme pak narazili samozřejmě na případy, typicky třeba u VZP, kdy VZP vymáhá dluh svépomocí a to už tam nespadá. Tak to jenom aby bylo jasné, jaké případy tam spadají. Sem také nespadají soukromoprávní věřitelé, jakkoli se oni mohou dobrovolně do milostivého léta přihlásit. Má to samozřejmě ten limit, že v té chvíli oni nemají zaručenou odměnu toho exekutora, která byla předtím 750 plus DPH, teď 1500 plus DPH, a ten exekutor jim může naúčtovat tu odměnu dle tarifu, takže pak je otázka, jestli ten soukromý věřitel přes tu prvotní výzvu v tom setrvá. Ale my jsme za to byli rádi, že se k tomu některé banky přihlásily.

Třetí podmínka, že ta exekuce musí být do 28. října 2021. To je odpověď na potenciální námitku, že tím, že tady je milostivé léto 2, tak by teoreticky někdo mohl teď přestat platit, jít do exekuce, protože ví, že se mu to nějakým způsobem odpustí. Tak takováhle situace nastat nemůže, exekuce musí být zahájena do 28. října 2021. To datum není náhodné, to je to datum, od kdy začalo to milostivé léto 1. To znamená nějaké přípravy a kalkulace k tomu, teď budu nezodpovědný a vyřeším to milostivým létem 2, tak tady v tomhle případě nehrají žádnou roli.

Na začátku, proč my jsme vlastně s tím přišli, úplně prvotní impuls měl kolega Výborný, proto se to také jmenuje milostivé léto. To je další odpověď na otázku, proč milostivé léto, když jednou to bylo na zimu, teď je to na podzim. Tak to vychází terminus technicus z bible a odpuštění dluhů svým dlužníkům. Dneska jsme se přeli na podvýboru, jestli to bylo jednou za 49 let nebo jednou za 25 let, to já nechám odborníkům přes bibli, ale tam z toho se rekrutuje ten pojem milostivé léto. Nesouvisí to s letními měsíci, prosím pěkně, to bych chtěl ještě tady říct.

No a na začátku - já jsem si tady napsal tři základní důvody, proč tenkrát jsme pak do toho šli společně a vlastně vygenerovali tenhle pozměňovací návrh milostivé léto 1. Za prvé, že stát má jít příkladem. Já tady připomenu, že my posledních pět let kultivujeme to prostředí exekucí a insolvencí, ale často to dopadá na ty soukromé věřitele. A my jsme si řekli, že ten stát má jít příkladem, když tedy jakoby něco říkáme, co má dělat ten soukromý věřitel, tak by ten stát a státní veřejné instituce měly jít příkladem a ne, aby to nařizovaly někomu jinému. Za druhé je to reakce na to - a už o tom mluvil tady kolega Výborný - nafouklé příslušenství. A mimochodem ta čísla, která máme z VZP a z Dopravního podniku hlavního města Prahy nám jasně ukazují, že to, co zaplatili ti dlužníci v rámci milostivého léta, tak se jim ušetřilo desetinásobně na tom příslušenství. Takže jsme měli pravdu v tom, že to příslušenství více než desetinásobí tu původní dlužnou jistinu. Třetí důvod tehdy byl covid. Jenom připomenu, že my jsme o tom rozhodovali, když tady byl covid a kdy hrozí a hrozilo - a teď to bude mít nějakou setrvačnost - že bude větší počet lidí v exekuci a my musíme řešit ta opatření preventivně.

Jenom připomenu, protože to se také neví, co všechno jsou veřejnoprávní věřitelé. To jsou ti, jak jsem řekl, že by měli jít příkladem. Je to Česká republika, územní samosprávné celky, to znamená kraje, města, obce. Státní příspěvkové organizace, státní fond, veřejné vysoké školy - to se málo ví, dobrovolný svazek obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, ale třeba i taková Česká televize, Český rozhlas, zdravotní pojišťovny či právnické osoby, v nichž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast. To jsou typicky třeba dopravní podniky. Statisticky se to týká - my jsme si dělali takovou statistiku před tím milostivým létem 1 - asi 33, 34 % všech exekucí, to znamená třetina. Když potom uděláte rozbor té třetiny exekucí, které jdou za veřejnoprávními věřiteli, tak v těch absolutních částkách 15 % mají zdravotní pojišťovny a ministerstva a další ústřední orgány včetně těch veřejných vysokých škol, České televize, Českého rozhlasu 9 %. Dopravní podniky potom 3 %. To znamená, že ve výsledku my tady skutečně směřujeme na třetinu exekucí, třetinu exekucí, která je takhle rozvrstvená napříč různými institucemi.

Na tu výtku, že to milostivé léto 1 snad nebylo úspěšné, jen připomenu pro kontext, že milostivé léto 1 na rozdíl od této dvojky byl jeden z 30 - ať mě kolega opraví, jestli to bylo 30, 32 - pozměňovacích návrhů. To byl jeden z pozměňovacích návrhů, to nebyla celá novela, to nebyl nový kodex nebo něco takového. To byl jeden pozměňovací návrh. Pak jsou tam jiné pozměňovací návrhy, typicky třeba zastavování marných bagatelních exekucí, kde se bavíme o stovkách tisíc zastavených exekucí od 1. ledna. Tak jenom připomenu, je to jeden z pozměňovacích návrhů a jak už tady bylo řečeno, jenom u dvou podniků nebo dvou institucí, které tady byly vyjmenovány, VZP a Dopravní podnik hlavního města Prahy, se zastavilo 30 000 exekucí, resp. 30 tisícům dlužníků se zastavily exekuce, což mi přijde, že na to, že to je jeden pozměňovací návrh, tak mi přijde jako slušné číslo, jakkoli kdybychom vzali procento z toho celku, tak já jsem také čekal, že to bude lepší. Ale musíme to dát do nějakého kontextu.

A teď v čem byl ten problém, proč se toho nezúčastnilo více lidí a jak my na to odpovídáme tím milostivým létem 2. To je podstatné.

První, že tam byly některé problémy a některé dezinterpretace, které jsem tedy absolutně nepochopil, jak takhle jednoduchá věc, jako že někdo zaplatí jistinu a základní odměnu exekutora, a přesto se to dá dezinterpretovat tak, že jsou tam různé kličky a šermování se slovy. Takže na začátku tam docházelo ke zpoždění například v tom, že penále u zdravotních pojišťoven někteří vykládali, že to nepatří pod příslušenství, nýbrž pod tu jistinu. A tím se to zdrželo. Ti lidé byli znejistěni, dopisovali se a utekl nějaký čas. Na to my odpovídáme, že tam je to explicitně napsáno. Když to tam najdete, koho by to zajímalo, tak penále a smluvní pokuta se pro účely odstavců jedna až devět považuje za příslušenství.

Druhá věc. Exekutoři někdy, neříkám vždycky, odpovídali pozdě a někteří vůbec. Toto je jedna z mála norem, která platí od do, od do. To znamená, jednou začne a skončí, a pak už se nevrátí. To znamená, že když ten exekutor to pošle pozdě, tak tomu dlužníkovi zkracuje, limituje ten čas, po který on může odpovědět, reagovat, mít třeba nějaké ty finanční prostředky. Na to my zase odpovídáme tím, že tam je ten limit těch 15 dnů. A já jsem rád, že se tam dostal i ten podnět, se kterým jsem přišel, to znamená, v momentě, kdy ten exekutor odpoví později než za těch 15 dnů, tak o ty dny, o které odpoví později, se prodlouží to milostivé léto. Takž on má vlastně dneska, de iure končí 30. listopadu 2022, de facto, když někdo bude odpovídat později, tak bude končit o tolik dnů později, o kolik ten exekutor odpoví tomu dlužníkovi později. Což je dobře, protože k čemu tomu dlužníkovi bude, že mu někdo odpoví pozdě, pak to třeba exekutorská komora bude řešit v nějakém správním řízení, ale ten dlužník si z toho nic nevezme.

Třetí věc je komunikace, osvěta. To si myslím, že v této chvíli máme, že jsme na tom dobře. Předtím to byl, jak jsem řekl, jeden z 30 pozměňovacích návrhů a mohlo to zapadnout. Teď je to, jak se řeklo, lex specialis, jedna věc, milostivé léto II, všichni už znají ten název. Jak jsem dneska řekl na podvýboru, ten název je doslova sexy, takže už se to bude lépe komunikovat, máme čas. Je to od 1. září 2022, to znamená je dostatek času na to, abychom to dali najevo všem těm dlužníkům, pod které to spadá.

A tady jsem chtěl dát příklad toho, jak to fungovalo v Praze. A Praha by mohla být dobrým příkladem pro všechny kraje. To bylo takové logo, bylo všude v metru, dokonce v metru byla i taková smyčka, a tam máte, koho se to týká, kam se má ten člověk ozvat, jak to má využít, kde si má případně zavolat, kde si má případně zavolat, aby mu poradili. Ale pozor, Praha, a to musím tady fakt skutečně pochválit, já jsem opoziční zastupitel, šla ještě dál.

My jsme v Praze vytvořili metodiku, celou metodiku, kterou by bylo dobré, aby případně převzaly ostatní kraje, obce a podobně. A v té metodice máte úplný detail toho, jak to milostivé léto probíhá, kdo je ten veřejnoprávní věřitel, ten oprávněný, jak to lze využít, na koho se naopak ty věci, to milostivé léto nevztahuje, ale pozor. My jdeme do takového detailu, že u jednotlivých městských firem, kam to spadá, tak tady máte normálně rozbor. Třeba dopravní podnik Praha: Jací exekutoři vymáhají ty černé jízdy, je tady na ně kontakt, mail, mobil. Když se podíváte dál, tak kdo všecko to vymáhá u městské knihovny, jak to lze zařídit a doplatit u svozu komunálního odpadu, poplatky, pokuty městské policie, dluhy u TSK, Pražské plynárenské a tak dále, a tak dále. Dokonce i u dlužného nájemného z bytových, nebytových prostor. To je také mimochodem jedna z věcí.

To znamená, že tato komunikace je hrozně podstatná, protože u těch černých jízd ti lidé na to mají. Ale to, čím jsem končil, to dlužné nájemné, tam je problém, že často ta jistina je v desítkách tisíc. A jistina - dlužné nájemné - třeba za 30 000 korun může zastavit exekuci za půl milionu korun. A to se vyplatí té obci, tomu věřiteli, že dostane nájemné, které by nikdy nedostali, i tomu dlužníkovi, protože se dostane z té šedé zóny. O tom už tady mluvil Marek Výborný i pan ministr. Ale ten člověk nemá těch 30 000 korun. Nemá. Takže jednak musí mít dostatek času, aby případně si dal peníze bokem, jednak, jednak tady připomenu aktivitu Člověka v tísni, který tady vytvořil takovou jako nadaci, kde se ty prostředky k tomuto účelu vybíraly. A jednak je tady otevřený prostor, kde to je bohužel začarovaný kruh.

My jsme se bavili i s bankami, jestli by nemohly v těchto případech dlužníkům půjčit, aby jim půjčily třeba těch 30 000 korun na to dlužné nájemné, aby se zbavili té obří exekuce. Ale ty banky samozřejmě naráží na ten scouring a na to, že nemohou půjčovat někomu, kdo je v exekuci. Ta banka by se dostala do problémů. To znamená, že tady máme ještě dva měsíce na to, jak těmto lidem, kteří se chtějí z toho proaktivně dostat, jak jim pomoct, pomoct, aby ty prostředky měli. Říkám, bavíme se tady o těch dluzích, kde ta samotná jistina je relativně vysoká. Bavíme se o desítkách tisíc, což je třeba to dlužné nájemné.

Poslední poznámka k tomu milostivému létu I a II, kterou my ale ovlivnit nemůžeme. A to je jediná věc. Všechno ostatní, co jsem doteď řekl, to ovlivnit můžeme. To znamená, změnili jsme to, dali jsme tam limity, zpřísnili jsme to pro exekutory, budeme teď lépe a efektivněji komunikovat, víme jak. Máme metodiku, máme chronologii. Co nemůžeme ovlivnit, je to, co potkalo i milostivé léto I, a to je do jakého období to spadne. Prostě milostivé léto I bylo přes Vánoce, milostivé léto I bylo při zdražení energií. Mám celou řadu zpětné vazby, kdy lidé měli ty prostředky připravené, ale radši z toho zaplatili zvýšené náklady na energie, na elektřinu, na plyn a nevyužili milostivého léta I. A to my nemůžeme ovlivnit, protože se dá očekávat, že jak vidíte, jak se vyvíjí cena energie a dalších komodit, tak je možné, že i to milostivé léto II prostě některé dlužníky chytne v období, kdy budou rádi, že budou mít na zaplacení energií. To jest, že je tohle také může minout. A to je věc, kterou my skutečně ovlivnit nemůžeme. Nemůžeme ovlivnit, do jaké ekonomické situace, do jaké ekonomické doby to milostivé léto II bude a jak to bude v té chvíli fungovat. Takže proto je dobře, že to probíráme už teď na začátku června, protože tady máme červen, červenec, srpen. Tři měsíce na to, abychom se všichni připravili.

Zároveň bych vás chtěl pozvat, ty, co máte zájem, 22. 6. 2022 s kolegou Výborným děláme seminář na toto téma, kde jsme šli ještě do většího detailu, kde bychom prezentovali některé věci a možnosti.

Děkuji za podporu, chtěl bych poděkovat i ministerstvu za tu komunikaci, která se vedla. Jsem rád, že tohle je krásný příklad toho, kdy může fungovat koalice a opozice, protože při milostivém létu I to byl opačně. Já byl koaliční poslanec, Marek Výborný byl opoziční. Teď jsme si to vyměnili, a přesto tady funguje milostivé léto II, které pomůže, doufám, ještě většímu množství lidí, než pomohlo milostivé léto I. Děkuji za podporu a těším se případně na nějaké zajímavé podněty.

Hezký den.

