Nacher (ANO): Ne! Takhle to nefunguje, poslanče Jakobe

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já jsem také chtěl reagovat na kolegu Jakoba vaším prostřednictvím. On nás tady napadl, pak zase vyběhl na chodbu, já ho tady nevidím. A znovu: Kdy jindy se má o tomhle jednat než v prvním čtení? Když to bude ve druhém a my se budeme ptát na něco jiného než je přihlašování se k pozměňovacím návrhům, tak vystoupí kolega Jakob a řekne, že si to máme nechat až na třetí čtení. A když to bude na třetí čtení, tak řekne, už jste si to měli všechno jakoby vykecat v prvním čtení, ve druhém čtení a na výborech. Ne! Takhle to nefunguje. Je prostě první čtení a ukažte mi jediný výstup někoho z nás, co by se netýkal přímo té věci. Jediný. Ani jeden, ani jeden!

A já bych kolegovi Jakobovi připomněl, když tady byl dva dny nebo tři dny, sotva, jako nový poslanec, tak si k bodu Zpráva České televize o hospodaření tuším, tak si vzal hodinový projev a tím to úplně zabil, takže my jsme ten bod vůbec neprojednali. A byl tady dva dny. A četl tady něco. Nikdo z nás tady ani nic nečte. On to četl a měl z toho velkou srandu, že se mu podařilo ten bod ukončit. Protože byla jedna hodina a skončilo to.

Prosím, zameťte si před vlastním prahem. Ukažte mi jediný výstup, kde někdo z nás nemluvil k věci, v prvním čtení. A my se přihlásíme. A stal se přesně pravý opak toho, co chtěl kolega Jakob. On vystoupí a jsou tam najednou čtyři faktické. On to tím svým vystoupením prodloužil o 4x2, osm minut. Tak se nad tím zamyslete. (Potlesk poslanců ANO.)

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



