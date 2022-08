Nacher (ANO): Něco slibujete, pak úplně jinak hlasujete

reklama

Děkuji, pane místopředsedo. Tak v sále je nás tolik, že se tady člověk skoro bojí. Já budu mít stálici a budu navrhovat zařazení tisku číslo 41 - novela živnostenského zákona řešící krátkodobé ubytování.

Dámy a pánové, je to už sedmý pokus. Já už jsem vám tady tu věc představil zleva, zprava, zespoda, seshora, jak to řeší jiné metropole, co je obsahem, jaké jsou ty největší problémy v centru hlavního města, i to, že je mi moc líto, že to musíme řešit zákonem, byť se to týká především hlavního města Prahy a všechno marné. Dneska na posedmé na to zkusím jít jinak. A všechny ubezpečuji, že to, jakým způsobem se k tomu postaví poslanci zejména ti, kteří v této chvíli vládnou v Praze, tak budu i dál potom šířit ve vztahu k veřejnosti. Protože tady dochází k velké disproporci mezi tím, co tyto strany v Praze voličům slibují, a jak potom tady reálně hlasují.

Takže Piráti ve svém aktuálním programu mají, že služby krátkodobého ubytování v jinak neobydlených bytech vedou ke zdražování bydlení a likvidují komfort starousedlíků. O tom já jsem tady mluvil přitom představování x-krát. Zasadíme se o lepší kontrolu dodržování jednoduchého pravidla, že byt není hotel a na kolaudaci záleží. Umožníme lidem mít ve městě skutečný domov, obytné domy se stálými obyvateli tvoří bezpečné čtvrti a zdravé trvalé udržitelné město krátkých vzdáleností. Pokud město získá pravomoc - a teď to přijde, pokud město získá pravomoc regulace Airbnb - nevím, proč jenom Airbnb, tady jde o problematiku krátkodobého ubytování, proč z toho vytrhávají jednu společnost a podobných platforem, pak toho využijeme ke smysluplné změně.

Oni dokonce v programu píší "pokud" město získá. Já tady o tom hovořím už tři čtvrtě roku. Já jsem si schválně vyjel z psp.cz, kdy to sem přišlo. Tak prosím pěkně, návrh zákona Zastupitelstva hlavního města Prahy, to není můj zákon, to není můj pozměňovací návrh, tak ten dorazil jako tisk 41 16. listopadu 2021. Vláda zaslala stanovisko 15. 12. A předsedkyně Sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 4. ledna 2022. Dneska jsme na konci srpna, a nám se nepodařilo, nebo mně se nepodařilo přes moje nezkrotné úsilí to tady zařadit.

Čtu dál. Jenom připomínám, že to je návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy, kde tomu šéfuje primátor, který je za Pirátskou stranu. Já jsem tam v opozici. Přemíra využívání bytů ke krátkodobému ubytování turistů, zejména v centrálních částech města znehodnocuje jak sousedské vztahy, noční klid, bezpečí ve společně užívaných bytových domech, tak zvyšuje ceny nájmů. Je to jeden z důvodu, proč se lidé z centra stěhují do okrajových městských částí mimo Prahu. To je další část z toho programu Pirátů. Co jsme už udělali? Piráti se chlubí. Vyzvali jsme vládu, aby dala obcím pravomoc regulovat krátkodobé ubytování v bytech. No tak z toho si ti lidé opravdu nic nepořídí, z toho oni nic nemají. My tady máme zaparkovanou změnu, velmi jednoduchou, která umožní přenést pravomoc obcím si tuhletu věc na svém území regulovat sama.

Třeba to využije jenom Praha, možná Karlovy Vary jsem slyšel, Český Krumlov, já nevím. Ale je to na těch obcích. My to tady máme, já to tady se snažím neustále předkládat, jednou se mi to nějakou haluzí tady podařilo v pátek, to si pamatuji, že to byl pátek, předložit, že pár poslanců koalice ještě tehdy asi naivně hlasovalo i pro nějaký návrh z opozice, aby potom předseda klubu STAN navrhl přerušit ten bod. A od toho momentu je to u ledu. Takže Piráti se chlubí, že vyzvali vládu, já tady říkám, ten zákon je tady, pojďme ho projednat, anebo ho pojďte zamítnout, kolegyně, kolegové. Tak ho pojďte zamítnout. I to je legitimní. Ale pak neříkejte ve svých programech, že to nějakým způsobem řešíte. Protože ty sousedské vztahy a ta bezpečnost se nenapraví tím, že někdo vyzval vládu, ale tím, že my tady změníme zákon.

Teď z programu SPOLU pro Prahu. Budeme podporovat stanovení jasných pravidel pro platformy sdíleného bydlení jako je Airbnb - zase jmenuji tedy jednu firmu, preferujeme, aby byty sloužily k dlouhodobému bydlení a jejich vlastníci k tomu byli více motivováni. Tak, tady já narážím u SPOLU zejména tedy na KDU a TOP 09, kteří v Praze jsou ve vládě, aby to bylo fér, tak já se to snažím i takhle rozdělovat. A vím, že třeba kolegové z ODS na to mají dlouhodobě jiný názor, a jsou tam v opozici. Takže oni jsou ve vládě Praze, mají to v programu a tady pro to nikdo nehlasuje, aby se to vůbec projednalo a tak dál. Když se podívám - a teď nebudu zdržovat, abyste neřekli, že tady zdržuji, mně jde o zařazení toho bodu na program, tak to mají ve svém programu úplně všichni. Dokonce i Praha Sobě - to tady číst nebudu, protože tady žádný poslanec z Prahy Sobě není, tady byl naposled Jenda Čižinský v klubu KDU, ty mají také v programu, jakým způsobem zatočí a vrátí - tady píšou Airbnb původní účel. Stejně tak jako Solidarita 2022, ty také nejsou v Poslanecké sněmovně, tak tím já nebudu zdržovat, abych to tady natahoval.

Všechny subjekty to mají ve svém volebním programu. Bohužel to tady na program navrhuji pouze já. A vy nemáte odvahu to zařadit a postavit se k tomu čelem. Třeba říct na mikrofon: Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nějakou širší variantu, tak to shodíme, a prostě hlasováním vy ukážete, jaký je váš skutečný postoj. I tohleto mi přijde fér. Mně přijde fér cokoliv, než aby to tady bylo deset měsíců zaparkované, ale v programech se všichni budete zejména občanům a voličům z centra Prahy chlubit, jak to řešíte, jak vyzýváte a tak dále. Nic. Dneska sedmý pokus. Já tedy v tom případě, a protože to může být velmi snadné, aby to prošlo do druhého čtení, to chci zařadit jako první bod dnešního jednání a budu tak činit až do komunálních voleb a budu vám tady neustále opakovat ty sliby, které jsou ve volebním programu a ta realita, která je potom tady v Poslanecké sněmovně.

Takže bych si dovolil ten tisk číslo 41, který je normálně na programu, takže to není bod, zařadit jako první bod dnešního jednání. Já vám děkuji za pozornost.

