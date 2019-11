Nacher (ANO): Stačí tři roky praxe, nemusí mít titul

Děkuji. Jako liberální maskot bych tady chtěl odpovědět panu kolegovi Klausovi, že ten příklad, který on uváděl, neplatí. Když má někdo střední školu a dvacet let praxe, jestli jsem to správně zachytil, tak to samozřejmě splňuje, protože tam se mluví o praxi. Tři roky praxe. To je jedna poznámka.

Druhá poznámka. Pak už nebudu reagovat. Ne že by mi to někdo zakazoval, ale abychom to stihli. Jde spíš o to, že když měl někdo na to jiný pohled, neříkám, že se se všemi shodneme, tak to pojal tak, že třeba načetl pozměňovací návrh. Rozšiřující. Třeba. Nebo zmírňující. Teď koukám na kolegu Munzara, například a podobně. Takže kdyby někomu vadily ty tři roky praxe, tak by tam načetl, aby tam byl třeba rok praxe. Pokud vím, tak tam žádný takový pozměňovací návrh není. Já jsem ho nezaregistroval, jestli si dobře vzpomínám. Jinými slovy zrovna ta praxe nikomu ten problém nedala. To znamená, že když tam není to vzdělání, tak je tam tři roky praxe. Nikdo nenavrhl nic kratšího.

Takže proto jsou tady ta tři čtení. Když má na to člověk jiný pohled, tak to může upřesnit pozměňovacími návrhy, různě to změkčit, zjemnit. Rozumím tomu, že když je někdo proti zákonu principiálně, tak do toho zasahovat nebude. Nicméně si vážím kolegů z ODS, kteří navrhli zamítnutí. Nicméně i přesto navrhli i pozměňovací návrhy, s kterými se nějakým způsobem popasujeme. Děkuji.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



