Nacher (ANO): Stát se díky své nedůslednosti a nepředvídavosti dostal do pozice vazala

Manažeři CCA Group i samotná společnost, na jejíchž IT systémech je vedle ministerstva spravedlnosti již desítky let doslova závislý celý justiční systém, čelí závažným obviněním z daňových úniků. CCA Group však i přes své problémy stát doslova drží v hrsti. Byť je společnost trestně stíhaná, smlouvy s ní ministerstvo dle ministra Blažka ukončit nemůže.

Pokud by se v budoucnu situace změnila a ministerstvo smlouvy vypovědělo, firma by si s sebou vzala veškeré desítky let vyvíjené know-how a originální zdrojové kódy k celému systému. Stát se tak díky své dekády trvající nedůslednosti, nepředvídavosti a posilování závislosti na jediném soukromém subjektu dostal do pozice jejího faktického vazala.

Neuvěřitelné…

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky