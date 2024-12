Nacher (ANO): Teď tam je prostě přílepek, který to doslova kontaminuje

Vážený pane ministře, paní ministryně, dobrý den.

Dámy a pánové, já budu znovu apelovat na vás, abyste prosím nepodpořili ten přílepek, který je v tomto zákoně a který vůbec nesouvisí s novelou zákona o elektronických komunikacích. Je to přílepek, který navrhuje odložit právo na digitální služby o dva roky. To s novelou zákona o elektronických komunikacích naprosto nesouvisí. Vůbec ne. Co je na tom ještě horšího, že jeho přijetí bude znamenat změnu postoje k tomu zákonu jako k celku. Já obdivuji trpělivost tady ministra průmyslu, který tady sedí. My už to tady projednáváme nějakou dobu. Tohle prapůvodně byla - (Zpravodaj gestikuluje.) a zpravodaje taky - nekontroverzní norma, která měla pomoct spotřebitelům, včetně různých pozměňovacích návrhů, o kterých tady třeba mluvil Jiří Havránek a které já jsem podrobněji představil ve středu v rámci boje s kyberšmejdy a sofistikovaným způsobem, jakým se dostanou tito šmejdi na váš účet a efektivní spolupráce mezi bankami, v tomto případě, a operátory.

Tohleto je obsah této normy. A teď tam je prostě přílepek, který to doslova kontaminuje. Já poprosím opravdu ty z vás, kteří neztratili poslední zbytky objektivity, soudnosti v tomhle tom, aby pro ten přílepek prostě nehlasovali. Nechť si to tam pan ministr dá jako samostatnou normou, nebo k něčemu jinému, i když k něčemu jinému to bude zase Přílepek, který bude vadit u někoho jiného.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



I ta debata, která se tady vedla, a já, možná zpravodaj, který tady u toho seděl, tak to možná v závěrečné řeči shrne. Tak i ta debata se v 90 % věnovala - ze strany Pirátů ze sta procent - právě tomu přílepku, to znamená odklad digitalizace. Všichni Piráti, co tady vystoupili, mluvili jenom o digitalizaci, ne o zákonu o elektronických komunikacích. Možná jste mi nevěřili, když jsem o tom hovořil ve druhém čtení, ale mezitím tady byla jedna změnová věc, dámy a pánové, a to je rozhodnutí Ústavního soudu, který jeden takovýhle přílepek minus rok a půl, nebo kdy jste to tam dali, vyňal a řekl, že takhle to možné není.

A vy 10 dnů po tomto rozhodnutí Ústavního soudu se chystáte tady odhlasovat další přílepek. To, že tam potom Piráti dávají pozměňovací návrh k přílepku, tak se vlastně na těch přílepcích v zásadě podílejí, to jako, pardon, při vší úctě. Prostě buď ten Přílepek tam být nemá, anebo Piráti říkají, že tam být nemá, ale zároveň vlastně ze dvou let udělají rok, takže se vlastně na tom přílepku podílejí.

Prosím, dodržujme nějakou důstojnost této komory. My teďka probíráme velmi užitečnou, nekontroverzní, koaličně opozičně projednanou novelu zákona o elektronických komunikacích, která by tady byla přijata už před měsícem, kdyby tam nebyl ten přílepek. A skutečně odhlasováním přílepku magnetizujete to, že my jako klub nepodpoříme celek a pravděpodobně se obrátíme k Ústavnímu soudu, protože třeba já jako iniciátor této předlohy a další členové podvýboru pro ochranu spotřebitele budu muset hlasovat vlastně proti své vlastní původní představě o tom, jak pomoct spotřebitelům.

Takže já vás k tomu znovu vybízím. Jedná se o pozměňovací návrhy, které tam byly načteny a které se týkají skutečně toho odkladu práva na digitální služby. Je to pozměňovací návrh C a také ten pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu, to je to G. Jeden je to dva roky, jeden je rok. Poprosím vás, nebo aspoň snižte tady kvórum, nebuďte tady, ať ty přílepky prostě neprojdou. Nemá to tam co dělat.

Já vám děkuju.