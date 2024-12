Nacher (ANO): To si fakt děláte z nás a z lidí srandu?

Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Já vám řeknu teď, co se děje.

Vy zneužíváte lex Ukrajina k tomu, abyste tam dávali přílepky. Vy si stěžujete, jestli my podporujeme, nebo nepodporujeme lex Ukrajina, ale vy tím, že tam dáváte přílepky, tak to kontaminujete. To je to, co se děje, a my logicky na to reagujeme, když máme dva přílepky týden poté, co Ústavní soud rozhodl o nepřípustnosti přílepků. Mimochodem v dalším následujícím zákoně je znovu přílepek. Tak se nedivte, že my vystupujeme.

Vy prostě téměř do každého zákona dáte přílepek, my se to tady snažíme odůvodnit, týká se to té věci, a vy poté ukončíte tu rozpravu. Já jsem tam byl přihlášen, jsem přihlášen, asi na mě nepřijde řada, abych se zeptal na ten princip kolektivní viny, který vy tady uplatňujete vůči ruským spoluobčanům, kteří tady žijí, které vy budete posílat do Moskvy, aby se vzdali ruského občanství. Tím pozměňovacím návrhem pana Exnera. Já se asi nedostanu na řadu, tak já to budu pak řešit faktickými poznámkami.

A všechno, co tady zaznělo, tak se týkalo té věci, tady nikdo nic nepředčítal, něco, co by se netýkalo lex Ukrajina a toho obsahu. A na pana předsedu Cogana, když už tady tedy dáváte návrh, já jsem na ta čísla, ano, tak aspoň to mějte dobře. Vy dáte nejdřív návrh na pevné zařazení 12:20, pak nás tady omezíte na dvakrát 15 minut. Přihlášeno tam bylo 11 lidí, to je 30, 30 krát 11 je 330, to je 5 a něco hodin.

Kdyby to všichni využili beze zbytku, tak vy jste dal návrh procedurální, který popírá sám sebe, i kdybychom využili každý jenom 15 minut, tak je delší doba než ten pevný čas. To si fakt děláte z nás a z lidí srandu?

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



