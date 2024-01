Nacher (ANO): Vy chcete počítat hlas mrtvého, který umře a pošle hlas

reklama

Tak děkuji. No, já mám k tomu poznámku. Za prvé se to týká, když už, od momentu, kdy jste to odhlasovali. Já jsem se k té faktické přihlásil před tím hlasováním. Takže to se tam počítat nebude. Je to tak. Vy chcete počítat hlas mrtvého, který umře a pošle hlas, a také se počítá s tím, že hlasoval, když ještě žil. Tak já jsem se přihlásil ještě předtím. (Smích a potlesk v levé části jednacího sálu.) Za prvé. A za druhé, já si myslím, že to, co se tady děje, je flagrantní porušení jednacího řádu. Vy nás tady poučujete, že faktické máme využívat, abychom reagovali na předřečníky. A pak vystoupí Honza Jakob a řekne tady vlastně procedurální návrh a nějakou statistiku. To znamená, on nereagoval na tu rozpravu. My vždycky poctivě říkáme, reagujeme na to, co řekl ten, co řekl tamten a vysvětlujeme to. Zatímco váš koaliční poslanec nereagoval na nikoho, dal tady procedurální návrh, který ani nestačil doříct. On to nestačil doříct. Ty dvě minuty, kdybyste mu to utnula, jako to utínáte nám, poctivě, tak to tady nezaznělo. A my hlasujeme o něčem, co navrhovatel neřekne ve dvou minutách, vy to potom nějakým způsobem interpretujete. A to je způsob hlasování? To jste se fakt už zbláznili? (Potlesk a výkřiky v levé části jednacího sálu.) Za mě není možné, není možné, je nehlasovatelné omezit. Můžete omezit na dvě vystoupení. Nemůže to být včetně faktických poznámek. Protože když si mě někdo z vás vezme do úst, tak co? Já tam budu sedět a budu takhle mávat a nebudu moct reagovat? No, ani omylem. To si zkoušejte někde jinde. Tady je parlament České republiky. (Potlesk a souhlasné výkřiky v levé části jednacího sálu.)

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nacher (ANO): Ta účelovost z toho ční jak sláma z bot „Oni hrají za ČR, ne za EU! Mlčte!“ Fiala, Válek, Dvořák a další gratulovali hokejistům. Veřejnost udeřila Copperfield Stanjura. Miliardy mizí a jinde se zjevují, popsal Nacher, jak vypadal loňský rozpočet To je pěkná demokracie. Vést národ k euru? Ministr si to schytal

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama