Nedbálek (ČS): Revoluce v roce 1989 začala ve Slušovicích

Do rukou se mi dostaly materiály, které jsem původně chtěl doplnit při dotisku knihy Cesta Františka Čuby z Březové k JZD Slušovice a Rej Masek. Těchto zajímavých postřehů, které by zajímaly i širší veřejnost bylo, ale tolik, že jsem se rozhodl napsat novou knihu. Také jsem se rozhodl předat mé analýzy a závěry, vycházející z toho, že jsem byl přímým aktérem tehdejších událostí ve Slušovicích.

Revoluce v 1989 začala ve Slušovicích

Do knihy bych chtěl dát informace z obou protichůdných stran společenského spektra a snažit se, aby byly vyváženy.

Veřejnost by měla seriózněji pochopit situaci, která vznikla před rokem 1989 v Československu.

Tak připravují nový projekt knihy, předpoklad dokončení konec roku 2021 až 3/2022. Předpokládaná osnova:

Období 1987–2007 Ekonomická situace v Československu Výsledky JZD AK Slušovice T. Baťa a Slušovice Světoví politici a Slušovice D. Tramp, Sověti a jiní Význační velvyslanci a velvyslanec USA ve Slušovicích Poslanci, kteří byli zaměstnanci nebo družstevníky JZD Slušovice Náměstci ministrů ze Slušovic F. Trnka, J. Hurta a V, Procházka M. Zeman 1989 a další setkání ve Slušovicích P. Pithart a Slušovice L. Štrougal a Slušovice M. Jakeš a Slušovice G. Husák a Slušovice M. Jakeš, jak chtěl svrhnout Gorbačova 1989 V. Havel a kpt. Žák, hon na Slušovice Jaká byla situace v Rumunsku, Bulharsku, NDR a jinde kol 1989 Možné řízení převratu KGB, StB případně americké CIA Zapojení A. Lorence do událostí 1989 S. Devátý a Slušovice Jak to bylo s V. Procházkou a jeho sekretářkou kolem roku 1989 5 komunistických center, která chtěla uchopit moc před listopadem 1989 Rozdělení JZD AK Slušovice Rozdělení Československa

doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA ČS



Ve Slušovicích začala revoluce

Jsem hluboce přesvědčen a mám na to řadu podkladů, že ve Slušovicích začala revoluce za pokrok společenských změn, které se ve Slušovicích děly a obstály jen díky podpoře mnoha tehdejších sil, které chtěly Československou ekonomiku a její výsledky posunout mezi Top 10-20 ve světě, a to i proti vůli konzervativců v KSČ. F. Čuba a všichni jeho řídící pracovníci to neměli jednoduché. Čuba byl vystaven tlakům, které byly i směšné, jako že nemá VUML, či pokyny vyhledávat u něj činnosti, které by bylo možné kriminalizovat apod.

Ve Slušovicích sice začal vývoj evoluce za pokrok a efektivnost hospodářství, ale první velkou ránu obdržel 17. listopadu 1989. kde se mj. odehrál střet za pokrok. Na tehdejší události jsou různé názory a následné výklady. Rok 1989 však nebyl vítězný ani pro konzervativní síly, které možná střed vyprovokovaly, ale evoluce ve Slušovicích k lepším ekonomickým výsledkům prohrála i díky V. Havlovi a jeho spolupracovníkům, i když byly z počátku snahy využít těchto nabytých zkušeností. Obě strany napřed hledaly cesty k společným jednáním.

Velký rozmach JZD AK Slušovice nastal po zavedení takzvaných strategických programů. Tyto programy realizovaly mikrostruktury, dále byly velké programy, které byly realizovány na jednotlivých závodech. Za strategický byl v JZD AK Slušovice považován takový vědeckotechnický program, který umožnil přebudování dosavadního nebo vytvoření nového výrobního oboru na úrovni současné světové špičky. Známé jsou motivační faktory, které nekladou meze pracovní iniciativě se známými citáty, které vyplynuly v praxi, při řešení náročných úkolů.

„Nikdy neplýtvejte energií a dokazováním, jak daný problém nejde řešit, ale hledej cesty, jak to řešit jde.“

František Čuba, Tomáš Baťa

Dovětek

„Diskutujte se mnou však jen o cestách, které vedou a povedou k vytyčenému cíli. Ostatními diskusemi se v mých očích můžete jen shodit.“

František Čuba

Radikální inovace vznikají bez návaznosti na minulost a dávají vznik zcela novým odvětvím. Hnací silou tohoto vývoje je technická revoluce soustředěná kolem propojených informačních, komunikačních a mediálních technologií, stejně tak jako kolem nových produkčních odvětví, která využívají nejnovější vědecké poznatky zejména z biotechnologie, genetiky, kvantové fyziky, bioniky a nanotechnologie a mikroelektroniky.[1]

Po aplikaci nových poznatků do praxe začaly JZD AK Slušovice dosahovat mimořádných výsledků.

Před rokem 1989 se věnovala ve Slušovicích pozornost kvalitativním stránkám výroby a ekonomiky, s důrazem na tři základní oblasti: mikroelektroniku, biotechnologii a oblast životního prostředí. Ekonomickými výsledky se postupně začala upoutávat pozornost široké veřejnosti, a to nejen z Československa, ale i ze zahraničí. Slušovice byly všeobecně známé, dokonce se začalo v tehdejším městě Gottwaldově (Zlín se 100 000 obyvateli) říkat Gottwaldov u Slušovic, přitom Slušovice měly necelých 2 000 obyvatel.

Proto není divu, že proti Slušovicím se vyrojila řada kritiků, někdy s naivními názory, v řadě případů zastírali svoji neschopnost a kamuflovali těmito výhradami:

Slušovice podnikají kapitalisticky, jdou jenom za ziskem. Slušovice využívají mezer a nedostatků naší ekonomiky a dokážou v nich dobývat zisk Slušovice využívají schopných lidí a co se stane s neschopnými, na tom jim nezáleží. Slušovice obcházejí a porušují zákony a někdo za nimi stojí. Slušovice se pouštějí do oborů, které zemědělskému podniku nepatří. Slušovice porušují úlohu strany a obsazují vedoucí místa lidmi, kteří nejsou členy KSČ.[2]

Nakonec komplot zorganizovaný konzervativci, studenty a velmi rychle se rodící opozici, která střetem zmohutněla, převzala do svých řad i bývalé čelní funkcionáře, a převzala strategickou iniciativu. Byly snahy dokonce označit Slušovice a Hegenbarta za organizátory střetu na Národní třídě 17. listopadu.

Ve vedení komunistické strany před 17. listopadem 1989, bylo možná pět center, těch co toužili převzít moc ve státě a začali se více profilovat. Zpočátku čekali na chyby těch druhých a intrikovali vůči těm co do jejich skupiny nepatřil. Mezi mocné spojence považovali naše tajné služby, ale i zahraniční, a to nejen KGB. Připravovali, jak převzít moc, a u některých skupin StB se rodily plány realizace.

Do rukou se mi dostal Přísně tajný materiál a to instrukce č. 6904/Jč/739/28, v Praze dne 28. listopadu 1989. Byla určená Všem vedoucím tajemníkům KSČ a měla nějakým způsobem reagovat a řešit situace po studentských a občanských nepokojích ze dne 17.11.1989. Tato instrukce byla koncipována jedenáct dní po událostech 17. listopadu od nově zvoleného generálního tajemníka ÚV KSČ Karla Urbánka. Nemohu nějak z určitostí tvrdit, zda se nejedná o podvrh, nasvědčují tomu některé primitivní a jednoduché věty a neznalost slovenských stran. Mluva v textu je psána tak, aby byla pochopena obyčejnými lidmi, a tím určitě nebyla určena vedoucím tajemníkům KSČ. Dále je minimálně s podivem, že rodící hnutí se již psalo s velkými písmeny.

Kdyby ta instrukce byla pravá, ukazovalo by to naprostou bezradnost a chaotičnost kroků, co činilo vedení strany a státu. Ukazuje to neskutečnou paralýzu vedení státu a tím velký obdiv těm co danou situaci organizovali a vedli. Některé pasáže z instrukce vypisuji:

Situaci vzniklou dne 17. listopadu 1989, se přes pečlivou přípravu a zapojeni 769 tajných spolupracovníků do akce mezi studenty nepodařilo zvládnout. Soudruh Gorbačov nám dal jasně na srozuměnou, že se rok 1989 nebude opakovat. Proto je nutno pro příští období zachovat následující postup:

Vzniklé Občanské fórum dostat, pokud možno plně pod kontrolu. Máme tam již dost svých lidi, abychom byli akceschopní. Maximálně využit, již spolupracujících bývalých členů KSČ, a to nejen těch které jsme vyloučili na oko, ale i těch co jsme ke spolupráci přesvědčili. Ti se musí dostat do OF za každou cenu. Po ustavení vlády, jak to požadují ulice, musí několik členů KSČ, které dostaneme do vlády, naoko vystoupit z KSČ. Pozor, vybrat lidi které máme pod kontrolou, musí to být naprosto spolehliví straníci, prověření schopní improvizace, a v neposlední řadě odborníci. Musíme se snažit zhoršovat hospodářskou situaci, poukazovat na to zvlášť před starší generací, a snažit s o nejvyšší zvýšení životních nákladů. Pracovnici StB ihned, pokud jsou ve funkci, vypracuji nebo vyhledají desinformační doklady o lidech, straně nepřátelských, o jejich spolupráci se státní mocí, a zvláště s StB. (Vedeni ČSS, ČSL a nezapomenout na slovenské strany). Největší důraz klademe na armádu. Zde musí být prosazen za cenu jakýchkoliv ústupků přesvědčený soudruh. Nezapomeňte, v Občanském fóru musí převzít iniciativu naši lidé a postupně svést masy zpět pod naše vedení.

Co způsobilo změny

Veškeré dění bylo vždy souhrnem a výsledkem aktivity jednotlivců, skupin, společnosti a mezinárodních podmínek. Byl to výraz nejrůznějších představ, zájmů, tradic, nálad a pocitů, vzdělanosti i projevů subjektivismu. Postupně zákonitě, buď evolučně nebo revolučně zvítězí v naší společnosti síly, které jsou závislé na dialektické jednotě nálad ve společnosti a životní úrovně lidí, související s technologickou a ekonomickou úrovní našeho státu v porovnání se světovou úrovní. Do tohoto procesu vstupuji i jiné faktory jako vzdělání a odpovědnost, morálka, city atd.

Žiji v zemi, kde toho moc našemu lidu nepatří. Jak se dozvídám, tak téměř 70 % české ekonomiky je v rukou zahraničního kapitálu. Je opomíjena naše tradiční česká, moravská a slezská kultura a je nám vnucován konzumní styl života, spojený se zadlužováním rodin. Vychytralost má přednost před poctivostí. Téměř o všem u nás se rozhoduje v Bruselu. Mnohým našim občanům vadí myšlenka slovanské vzájemnosti a společná touha po sociálním pokroku. Mnozí mají raději Bílou horu – ten Mnichov– než dobu husitskou. Husitská revoluce má pro ně ještě dnes nelibý, nepříjemný zvuk, proti němuž období Bílé hory, rakouské monarchie či německé nadvlády za protektorátu bylo skvělé období. O období socialismu už se raději vůbec nemluví maximálně, že něco nebylo, nebyla svoboda, papaláši jezdili v autech 603 a podobně. Zapomíná se, že vývoj ve světě někde jde dál a někdy začínáme za předními státy světa stále více zaostávat. Vnitřními půtkami se rozptylujeme a vyčerpáváme a přešlapujeme na místě. Velkou energii vynakládáme na brzdící byrokratické předpisy, a tak ztrácíme naprostou konkurenceschopnost ve světě. Nikdo nebude čekat na nás, a nejsme pupek světa, že by jenom toužili nás vojensky ovládnout, ale když budeme ekonomicky podbíziví a slabí, tak nás objektivně s minimálními náklady ovládnou.

Co dělat

Milovat svou vlast, svůj domov. Pracovat pro něj, starat se o svůj lid, o jeho spokojenost.

Z bohatství literatury, kterou jsem využíval při studiu a při formování budoucí knihy jsem využil knihu T. G. Masaryka ČESKÉ MYŠLENÍ.

“Co je platná politická nezávislost, když národ je závislý hospodářsky… Dnes se podmaňuje nejen mečem, nýbrž i tovarem, a tovarem mnohem více… To tedy znamená osamostatnit se i hospodářsky… Politická samostatnost bez hospodářské je nemožná!”

Za jeden ze základních prostředků k vzestupu národa považoval vzdělání. Tvrdil, že úkolem našich národů je starat se o vychování a sebevychování.

“Národní škola naše musí být vedena národním duchem českým, musí se více učit o českých věcech, uvažovat o českých problémech…. Tu je ohromný úkol vší naší politiky: domoci se toho, aby škola byla opravdu naše.”

Naše česká země – moje domovina – byla bohatá, soběstačná v základních produktech, aby výroba byla efektivní a oplývala moderní technikou, technologií, úspěšnou mezinárodní dělbou práce, aby bylo vždy pamatováno na uspokojování všech potřeb a zájmu lidu naší vlasti, aby se nerozevíraly sociální nůžky, ale nebrat tvořivým a podnikavým lidem jejich výsledky práce, a hlavně nepodporovat líné a ty, kteří jenom natahují ruce, aniž by se jakkoli přičinili o svoje bytí.

Při počátečních úvahách o knize vnímám potřebu, že každý člověk má mít možnost přijímat takovou ideologii, která nejlépe odpovídá jeho vlastní seberealizaci, představám o uspokojování jeho zájmů. Dávat možnost člověku pracovat, podnikat, vzdělávat se, spokojeně žít, kulturně se realizovat, umělecky tvořit a sportovat, bavit se, snít, aby mohl svobodně sdělovat své myšlenky a žít ve svobodě, v omezení odpovědnosti, že na Zemi nejsme sami.

Je přece známo, že člověk není jen pasivním „divákem“ ve společnosti, ale je schopen mít představy o tom, jakým způsobem se může naplňovat smysl jeho života. K tomu, aby se zbavoval cílené manipulace a různých závislostí je mu nápomocný demokratický systém, intelektuální vědomosti, pracovní a organizátorské schopnosti.

Z vlastní historie jsem se dovtípil, že zavádět pokrok není jednoduché. Odpůrci pokroku vhazují do cesty různé překážky, osočují, vědomě špiní. Člověk – aniž se naděje – tak různými zákulisními tahy prohraje a je odsouzen k nezdaru. Už nic nevymyslí a jen lituje prohry. Vím ale, že je třeba neustále se zbavovat politických čachrů, svévole, cynismu, ponižování člověka od lidí, kterým chutná moc, a nacházet klíčové podmínky k obratu.

Vím také, že je nezbytné dávat prostor k pohybu progresivním materiálním a intelektuálním silám, které budou zbavovat společnost těch, kteří provádí neuvážené kroky oslabující úlohu člověka ve společnosti. Prostě dávat prostor takovým silám, které se budou starat, aby člověk nebyl obelháván.

Tvůrčí myšlení

U každého z vůdců vystupuje do popředí otázka lidského myšlení. Tvůrčí myšlení je nástrojem pro ekonomickou činnost. Myšlení stejně jako práce je základní potřebou, nikoliv jen nástrojem. Člověk musí mít prostor otevřít svůj tvůrčí potenciál. Musíme mu, ale pomoci odstraňovat bariéry které brzdí rozvoj jeho života.

Tomáš Baťa razil heslo:

„Lidem myšlení, strojům dřinu.“

Řada jeho nápadů a zlepšení vyplývala z mimořádně vyvinutého pozorovacího talentu. Tato schopnost podpořená jeho uměním perfektně využívat jednoduchá řešení a „selský rozum“ vedla ke vzniku mnoha geniálních a nadčasových myšlenek.[3] T. Baťa st. (1876) upevňoval jednoznačné zásady racionalizace, efektivnosti, produktivity, standardizace, automatizace. Vysoce si cenil hodnotu lidské práce a tvůrčí aktivitu.[4]

Na závěr konstatuji, že v připravované knize „Revoluce v 1989 začala ve Slušovicích“, je přibližně stanovena osnova a ukázka textu, jak se bude kniha vyvíjet, zatím to není dogma. Prosím, kdo má k uvedenému období nějaké podnětné materiály, tak mi je poskytněte a já je zahrnu do knihy. Kdo těchto materiálů má více, nevylučuji ani spoluautorství.

(převzato z Profilu)

Článek byl převzat z Profilu doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

