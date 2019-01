Němcová (ODS): Bez svobody není život

"Jako všechny veliké činy v historii, i smrt Jana Palacha působí dlouhodobě. Na ty, kteří zůstali, a jsou pamětníky události, ale i na jejich potomky. Je do nich obtisknut a nakonec i s velkým odstupem času projeví svou sílu a téměř zázračně znovuvstoupí do života společnosti. To je to, čemu říkáme odkaz: myšlenka, která má nezničitelnou sílu a jejíž pravdivost se vždy prodere přes nánosy lží, nenávisti a násilí na povrch. Svoboda a její absolutní cena, to nám Jan Palach vzkazuje a to platí. Bez svobody není život."

