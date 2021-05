Němcová (ODS): Hamáčkova cesta do Moskvy

reklama

Tři týdny se snažíme dobrat pravdy a pochopit Hamáčkovu cestu do Moskvy. Oznámil, že tam pojede pro neprověřené vakcíny Sputnik. Nedávalo to smysl. Průkopník Matovič to vyzkoušel na Slovensku a jeho vládu to položilo. Že by si toho Jan Hamáček nevšiml? To je vyloučeno. Takže šlo o něco jiného.

Věděl o Vrběticích a potřeboval se s Rusy domluvit. Svolal schůzku klíčových osob z tajných služeb (kromě BIS). Pozval i nejvyššího státního zástupce, z Moskvy povolal našeho velvyslance. Kdyby jel jako Matovič do Moskvy nakoupit fyziologický roztok s nálepkou Sputnik, takové manévry by organizovat nemusel.

Nezdá se mi, že by jel “zobchodovat” Vrbětice pouze za lahvičky s podivným obsahem. Myslím, že Zeman, Babiš a Hamáček potřebují něco jiného. Udržet se u moci, zajistit si beztrestnost a zdiskreditovat opozici před volbami.

Pro špinavou pomoc se z Prahy tradičně jezdí do Moskvy. Od Gottwalda přes ruské “poradce” pro likvidaci českých elit v padesátých letech, po zvací dopis pro okupační vojska z roku 1968. Tak teď Hamáček.

Rusko u nás má pátou kolonu, dezinformační sítě jedou na plné obrátky a peníze by se našly. Může tedy poskytnout potřebnou pomoc. Co za to bude chtít? Pořád to samé. Hlavním cílem Moskvy je oslabovat EU a NATO. Neexistuje lepší způsob než mít placeného spojence uvnitř obou uskupení. Aby zrádce mohl dělat svou práci, musí mít krytí a moc.

O nic menšího se nejedná. V ČR nesmí po volbách dojít k odchodu promoskevských figur, dlouhodobá investice Kremlu by tak byla zmařena. Rozvratu či oslabení EU a NATO by nebylo dosaženo. Českou republiku Putin drží a používá jako Trojského koně. Jeho hlava je na Hradě, ocas ve Strakově akademii.

Babiš ani Hamáček nemohou bez hradní hlavy dělat nic. Proto dovolují prezidentovi útočit na bezpečnostní složky státu ve prospěch cizí moci. Dovolují mu personálně i programově ovládat vládu v rozporu s ústavními pravidly dělby moci. Proto vedou všechny cesty českých kolaborantů do Moskvy.

Proto se musí hlasovat o nedůvěře vládě co nejdříve, ať víme kdo je kdo. A ve volbách musíme tyto lidi odstavit. Trojského koně demontovat a součástky odeslat majitelům. Mohou je využít na putovní výstavku “Ruskych pilitičeskych dastiženij”.

Miroslava Němcová ODS



