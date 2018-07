Nenutil (ČSSD): Senát jako rada starších by neměl dělat líbivá nebo laciná hesla

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegyně, pane náměstku.

V prvé řadě vůbec nic nemám proti Třinci. Ale jak už tu několikrát zaznělo, měla by být dána nějaká pravidla. Dnes vláda prohlašuje Veverskou Bítýšku z městyse na město. Podle určitých pravidel. Jedním z nich je 3 tisíce obyvatel. A potom musí splňovat nějaká další. Proč něco podobného nebo nějaká podobná pravidla nemohou platit pro statutární města?

Pan senátor Horník už tady mluvil o Chebu. Stejně tak by to mohly být Klatovy jako podobně významné centrum v Pošumaví. Padlo tady také, ano, potvrďme Třinec, neboť Třincem to končí, pak začněme něco dělat.

Jenže dokud nebude vydán nějaký signál, který způsobí to, že se třeba Třinec nestane tím statutárním městem, do té doby patřičné orgány a instituce s tím nic dělat nebudou. V podobném duchu se vedla i debata Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova a ani já jsem nepodpořil – nebyl jsem ani pro, ani proti, ale stejně tak budu hlasovat i teď. Senát řekněme jako rada starších by neměl dělat takováto líbivá nebo laciná hesla.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Miroslav Nenutil ČSSD



