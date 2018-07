Horník (STAN): Prosím vás, nedělejme z toho bramboračku, zastavme to

Vážený pane hejtmane, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové.

Tohle je devastace non plus ultra. Jako já ve finále, když jsem si vyslechl kolegu, vaším prostřednictvím, pane předsedo, Cieńciału, že vlastně je to vlastenecké hledisko, tak prosím vás, můj malý Boží Dar, já k němu mám neskutečně vlastenecké hledisko, žiji na hranicích se Saskem, bojuji za to, abychom tam udrželi tu českou řeč. Je to super vlastenecké hledisko. Taky přemýšlím o tom, jestli po 30 letech starosty bych se nemohl stát primátorem. Je to devalvace, naprostá devalvace. Podle zákona o obcích i ti, kteří mají magistrát, tak jsou jenom obcí. I město Praha je pouze obcí.

O čem se bavíme? Bavíme se o prolomení stropu 40 tisíc obyvatel. Nebo už je prolomen částečně. Ale v menším měřítku. Dříve byla jakási hranice daná 50 tisíci. 50 tisíc mají, například 49 tisíc město Karlovy Vary, Chomutov. Ale tady se dostáváme na stav 35 tisíc. Já mám ve svém kraji úplně všechno to, co tady bylo řečeno předtím i předřečníkem, panem Cieńciałou. Taky je tam spojnice všech možných cest, myslím město Cheb. To má 32 tisíc obyvatel. Jenom o tři tisíce méně. Velmi důležité. Celá léta nás bránili před imperialismem na té železné oponě. Mají zásluhy. Podle mě by měli za tyto zásluhy taky sklidit minimálně primátorské označení jejich starosty. Prosím vás, nedělejme z toho bramboračku, zastavme to. Máme 25 statutárních měst. Buďme rádi, že je máme. Nevymýšlejme další. A pokud nějaké město v budoucnosti, když se bude vylidňovat zejména venkov, tam máme problém. Budou se zvětšovat města. Některé město se dostane na 50, 60, možná 100 tisíc, tak z něj potom uděláme primariát. Takže já chci vyzvat Moravskoslezský kraj, nemám nic proti němu, protože jsme ve stejně ohrožených regionech, myslím tím ještě spolu s Ústeckým a Karlovarským krajem, vím, jak je ten život v našich krajích těžký. Ale na druhou stranu, tohle je devalvace. A je to jenom proto, že to město si usmyslelo, že tedy bude mít magistrát, že paní primátorka nebo paní starostka bude hold nosit titul primátorky. Čili já bych byl rád, kdybychom byli schopni to tady v Senátu zastavit. Není to nic proti Třinci ani Moravskoslezskému kraji.

Děkuji za pozornost.

Ing. Jan Horník STAN



