Martínek (ČSSD): Neexistují žádné dotace, které by byly jenom pro statutární města

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové.

Já bych si dovolil především pogratulovat panu náměstkovi hejtmana za to, že jeho kraj nemá jiné problémy než tento. Myslím si, že to bude příznivá zpráva pro celou republiku, že se mnohým uleví. Nyní vážně k celé záležitosti.

Původně když se objevila záležitost, že někteří starostové nebudou starostové, ale primátoři, tak musím konstatovat, že se to týkalo pouze pěti měst, a to těch největších měst ČR, to znamená Prahy, Plzně, Brna, Ostravy a Olomouce. Tak jak bohužel jsme poslední dobou svědky devalvace všelijakých hodnot, tak postupně si tuto představu, že starostovi už nestačí být starostou, ale musí být primátorem, tak s tímto návrhem přišla celá řada dalších měst. Takže dneska jich máme celou řadu. Nicméně pokud zařadíme Třinec, tak se dostaneme do další kategorie, protože se zase bude snižovat počet, pak byl jakýsi úzus, že by to měla být krajská města. To by mělo ještě nějakou logiku. Pak zase se přišlo s tím, že by to měla být města aspoň nad 50 000 obyvatel. Ani tuto podmínku Třinec, pokud vím, nesplňuje.

Abychom se zabývali tím, jaký to má pro Třinec a Třinecko význam, žádný. Protože jestli se starosta bude jmenovat starosta nebo primátor, je to úplně jedno, bude to řádově stát město Třinec náklady ve výši, dejme tomu, stovek tisíc. Ale to je všechno, co to přinese, kromě dobrého pocitu pana nebo paní starostky, myslím, momentálně, že je tam paní starostka. Tak že se bude už nazývat, když půjde na sněm s ostatními starosty, tak se bude nazývat primátorkou.

Já samozřejmě chápu, že když se podívá kousek od Třince, přes hranice, tak tam je primátorem každý starosta každé vesnice. Takže chápu, že to je možná ten důvod, který tu záležitost vyvolává, který trošku irituje starostu nebo starostku poměrně velkého a bezesporu významného města ČR.

Pokud bychom ovšem měli k této záležitosti, já si myslím, že Senát je tady od toho, aby byl uvážlivý, rozumný, tak by se neměl pouštět do toho, že bude tady pokračovat v těch, jak jsem říkal, devalvacích hodnot, protože potom je jasné, že, možná bych panu náměstkovi pak navrhl, sedím tady, starosta Bohumína, že by pak tam mohl být Bohumín, mohl by to být také Havířov a celá řada dalších. Možná by tak mohla být všechna ta města tam v okolí Ostravy, aby se s Ostravou nehádala.

Tady žatecká starostka zase významně ukazuje... Ten je významný pivní tradicí. Nevím, jestli by jí pomohlo, že bude primátorka pivního města.

Ale vážně, já si myslím, že bychom neměli k tomuto přistupovat. A pokud bychom k tomu měli přistupovat, tak existují podle mě jenom dvě systémové reakce. První reakce je taková, že by tedy statutárními městy nebo statutáry a primátory byli představitelé všech trojkových obcí, pak by to dávalo jakousi logiku, že by se odlišili tím, že mají jakési vyšší postavení, dejme tomu, nebo bychom museli přistoupit k dalšímu nepopulárnímu kroku, to znamená, že naopak některým městům toto odebrat. Například zůstat u těch krajských měst. Protože si netroufám tvrdit, že se najde tady politická reprezentace, která by se pustila do toho odebírání, tak si myslím, že pokud tedy projde Třinec jako další statutární město, tak je na místě, aby se Senát v tom dalším období zcela seriózně zabýval tím, že připraví návrh zákona, kdy všichni starostové trojkových obcí se stanou primátory, protože jinak to opravdu nedává smysl. Výsledek je prostě tento chaos, který v ČR jest. Někteří tvrdí, že to přinese tomu městu bůhví jaký prospěch. Není to pravda. Město nedostane ani víc peněz na státní správu, primátorka, jak si někteří myslí, že si polepší finančně, nepolepší si finančně.

A stejně tak si nepolepší finančně ani město Třinec. Neexistují žádné dotace, které by byly jenom pro statutární města. Takže fakticky to nepřinese městu Třinec vůbec nic. Kromě nákladů, které, dejme tomu, bude platit na úkor toho, že by tam postavila pár nových chodníků. Ale to už si musí rozhodnout, to můžeme rozhodnout samozřejmě my, tím, že to buď schválíme, nebo neschválíme. Ale především by si to měli rozhodnout v Třinci a v Moravskoslezském kraji.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Radko Martínek ČSSD



autor: PV