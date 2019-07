Niedermayer (TOP 09): Dotace lidem ve vysokých státních či politických funkcích a/nebo miliardářům?

Co by nemělo zapadnout...

Velkorysé poskytování dotací lidem ve vysokých státních či politických funkcích a/nebo miliardářům, se, jak se zdá, u nás stává "normální".

Zapadnout by ale nemělo ani to, že dotaci na sjezdovku v nížině, jejíž provoz stojí na sněžných dělech, které mají negativní vliv na přírodu, a jejíž příjemce nemá fakt nic společného se zemědělstvím (pokud to nevynese dotace) poskytl Státní zemědělský intervenční fond, jehož "mise" by měla být úplně jiná.

Bohužel, asi to není vyjímka. Případy, kdyz programu "pro rozvoj venkova" tentýž fond místo podpory venkova směroval desítky milionů do velkofirem zpracovávajících potraviny (nejen Agrofertu, ale samozřejmě, i jemu) znepokojil úředníky Evropské komise, nikoliv ale naše politiky (a možná právě tato kritika vede k požadavku pana premiéra, aťsi o penězích, které dostáváme, rozhodujeme co nejvíce sami - pan Mlynář a tedy i pan president tomu jistě tleskají)..

