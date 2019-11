Niedermayer (TOP 09): Logika pana premiéra by se dala označit "cash is king"

David Marek je podle mne jeden z nejlepších českých ekonomů. Ale myslím, že ke stejnému názoru (ZDE) musí dojít snad každý, kdo o ekonomii a fungování státu něco ví. A to dokonce i předtím, než pár premiér naznačil, že by mohl "zařídit" snížení věku odchodu do důchodu (a tím dorazit náš nepříliš dobře si stojící penzijní systém)...

Logika pana premiéra by se dala označit jako "cash is king", neboť snad žádná vláda nebyla tak posedá sběrem hotovosti tam, kde to opravdu není dobrý nápad.

Trochu mi to připomíná divoká 90. léta, kde mimochodem základ osobního finančního imperia pana premiéra vznikal - tehdy se hodnota firem měřila tím, kolik hotovosti lze z ní vysát. Neb splácení závazků se prostě nečekalo.

To, že s podobnou logikou je dnes v některých oblastech řízen náš stát, je vskutku děsivé... a to stejné platí o tom, jak snadno se s tím zdá se smiřujeme.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

