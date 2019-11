Niedermayer (TOP 09): Lze snížit emise? Jasně, že ano...

Lze snížit emise? Jasně, že ano...

A není to složité. Co třeba pomůže?

- přesednout z auta s vysokou spotřebou do úsporného

- z úsporného spalovacího do elektromobilu

- z elektromobilu do autobusu

- z autobusu do vlaku (elektrického)

Snižování emisí prý zhorší naši životní úroveň a "vyrobí ekonomické problémy". Opravdu?

Než cesta autem po nevalné dálnici, pokud to jde, pojedu raději vlakem a bude to pro mne příjemnější. Méně dovezené ropy pomůže ekonomice a sníží politické riziko. A investice do dopravních staveb (smysluplné a dobře provedené) podpoří ekonomiky a mají dobrou návratnost.

Bohužel, vůbec se nám to nedaří. O tom, co by teoreticky šlo, se stačí zamyslet - ke zlepšení na trase Praha-Plzeň stačí, když vlak mírně zvýšil rychlost. Na vskutku neevropských, jen něco přes 80 km za hodinu.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



