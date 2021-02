Niedermayer (TOP 09): Náš stát musí začít konečně fungovat

reklama

1. Pokud platí, že

máme skoro 12 000 případů za pondělí

reprodukční číslo je přes 1,1

nemocnice nemají takřka žádné volné kapacity

Fakt není na co čekat a vláda musí zatáhnout za záchrannou brzdu. Každý den, o který to odloží, bude stát životy, zdraví, škody a stres. Doufám, že to je všem jasné.

2. Dostala se k nám velmi nebezpečná "jihoafrická" mutace.

Předpokládám, že Ministerstvo má na tento případ plán. Zajímalo by mne, jak ti, co přiletěli ze Zanzibaru, dodrželi pravidla návratu - nebo se pletu, že je požadována samoizolace do negativního PCR? A kdo a jak ji kontroluje?

Anketa Máte důvěru v Jana Hamáčka? (Hlasování od 25.2.2021) Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 978 lidí

3. Co je například třeba:

Bohužel, dále omezit pohyb (na 2-3 týdny)

Vytvořit podmínky pro testování v aspoň větších podnicích (nechybí náhodou povolení od státu pro samotesty?) a podmínit jejich provoz například testování všech 1x za týden. Všechny náklady na testy musí platit stát a zavřené firmy kompenzovat.

Kontrolovat dodržování opatření a pokutovat zjevná porušení.

Vytvořit jednoduchý, funkční sociální program pro všechny, kteří jsou v závažné finanční situaci, pokud to nejde jinak, tak dočasně třeba měkkými bezúročnými, rychle dostupnými úvěry.

Pokusit se v rámci EU vyměnit část dodávek od Pfizeru za Zenecu, u které lze očkovat druhou dávkou později a tady naočkovat krátkodobě 2x tolik lidí.

Otevřít systém pro další skupiny lidí, ale neakceptovat nezdůvodněné přebíhání.

(část vlády a médií tvrdí, že máme jeden z striktních lockdownů v Evropě, prosím, podívejte se kolem sebe a uvidíte, že to je nesmysl, myslím, že máme jen ten fakticky nejméně funkční, nedodržovaný, nekontrolovaný a s mnoha vyjímkami)

4. Odvolat z funkce aspoň některé lidi, kteří snahu zvládnout pandemii svým vystupováním neusnadňují. Třeba to, co předvedl náměstek ministra Černý nejde omluvit ani enormním stresem, ve kterém většina z nás je.

PS: Moc se omlouvám za tento málo pozitivní text, ale to co se děje přesahuje vysoko i ta nejhorší očekávání. Náš stát musí začít konečně fungovat a my všichni musíme dělat vše, co můžeme, aby se situace začala zlepšovat.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Niedermayer (TOP 09): Vina vlády za dnešní stav je zcela neodiskutovatelná Niedermayer (TOP 09): Vakcíny v ledničce nepomohou Niedermayer (TOP 09): Jan Sokol byl skvělý, vzdělaný, kultivovaný a moudrý člověk Niedermayer (TOP 09): Smutné, že stále vedeme diskusi o odstoupení od fosilní energetiky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.