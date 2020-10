Niedermayer (TOP 09): Nástup plukovníka Prymuly jistou organizaci přinesl

reklama

Premiér Babiš zřejmě nechtěl pojmenoval, kam jeho chaotické, nekompetentní a často jeho osobní problémy řešící vládnutí, dostalo naši zemi - do situace katastrofální.

Je pravda, že situace se dnes zhoršuje napříč Evropou, což dokládá i to, že naše plenární jednání již nebude jen částečně online, ale plně se odehraje na síti. Ale velmi dobře víme, jak velký byl přínos našich chyb ke vzniku velmi složité situace u nás.

Jsem rád, že nástup plukovníka Prymuly přece jen jistou organizaci a plánování přinesl. Ale účelné je nejen připravit se na horší stav, ale i hledat pomoc i jinde. Doufám, že pro premiéra a další lidi, kteří vidí pojem "solidarita" výhradně jednosměrně, a svět často omezují do hranic Visegrádu, to bude probuzení (pokud je ho schopen). Věřím, že to, jak "solidárně" se k mnoha z nich choval dříve on, nebudou připomínat, neb ve hře je zdraví tisíce lidí, kteří za dřívější chování premiéra, nemohou.

Anketa Je dobře, že policie rozehnala demonstranty na Staroměstském náměstí? Ano 77% Ne 23% hlasovalo: 3260 lidí

Už na konci září k nám "z Bruselu" dorazily tisíce dávek Remdesiviru, a i dnes k nim zjevně vede cesta právě přes nákupní sílu Unie. Stejně tak spoléháme na to, že Komise pro členské země zamluvila miliony dávek různých vakcín proto, aby byly v okamžiku schválení i našim občanům rychle k dispozici. Již před několika týdny jsem mluvil se svými kolegy, že nastává čas, kdy musí i naši občané vědět, že "v tom jsme společně", jsem rád, že se to aspoň do jisté míry děje. Věřím, že i pomoc s akutními lůžky, díky tomu, že v šíření nákazy máme před ostatními notný náskok, nám může pomoci krizi zvládnout.

Doufám, že aspoň část lidí i díky strašné krizi, kterou prožíváme, pochopí, co vlastně slova jako solidarita a spolupráce znamenají. Není to samozřejmě jednosměrná silnice, jak často předstíráme. A není to ani obchodování "něco za něco". Je to vzájemná pomoc a podpora, která platí zejména ve vztahu k těm, co jsou ve špatné situaci. A pomáhají všichni, kteří mohou...

Ale samozřejmě platí, že vše, co je v našich silách, musíme zvládnout sami. Nenahrazovat naše úsilí pomocí ostatních. Věřím, že to zvládneme a zanedlouho budeme v situaci, kdy svou pomoc budeme moci nabídnout ostatním...

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Niedermayer (TOP 09): Nezapomínejme na trable pana premiéra Niedermayer (TOP 09): Vládní blouznění o ekonomice Niedermayer (TOP 09): Naše covidová mizérie pokračuje Niedermayer (TOP 09): Dotace po česku – čerpání za každou cenu?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.