Niedermayer (TOP 09): Promlčeti zlato?

Promlčeti zlato?

Myslím, že je třeba dostat odpověď na jednu otázku: Nechala finanční správa případ sporných reklam firem skupiny Agrofertu na Čapím hnizdě séfa Agrofertu opravdu promlčet? A pokud ANO, kdo za to nese odpovědnost?".

Pro vysvětlení, je jasné, že finanční správa nezjistí zdaleka všechny praktiky poplatníků, které jistě či skoro jistě odporují zákonům. A tak dojde k jejich promlčení. A nejen u nás se děje, že do hledáčku kontrolorů spadne i poctivý poplatník.

Ale toto není ten (první) případ. Na podezřelou transakci se spřízněnou osobou totiž upozornila, oprávněně, naše úřady něměcká daňová správa. Jsou jen (z mého lajckého pohledu) tři možnosti:

1. na první pohled nejvíce správná

České úřady transakce podrobně prošetřily. Rozporovaly je a daňové náklady neuznaly (doměřily daň). Pokud šlo o vyšší částky, mohlo dojít i na kroky ve vztahu k policii

2. na první pohled sporná, ale aspoň trochu "přijatelná"

České úřady transakce podrobně prošetřily. Došly, na rozdíl od kolegů z Německa, k názoru, že byly "korektní" a "čapák" práci za stovky milionů opravdu odvedl. Sice si to nedovedu představit, ale teoreticky to možné je. Bezesporu k tomu musí existovat jasné podklady a identifikace lidí, kteří takto rozhodli. To, že případy šetří police by mělo vést k tomu, že tehdejší postup bude znovu prověřen.

3. nepřijatelná

Bez ohledu na oznámení z Německa k řádnému dostatečně podrobnému šetření nedošlo. Opět, nemůže být obtížné dohledat osoby, které za tím postupem stály.

Pokud by policie došla k závěru, že šlo o podvod, je na stole otázka, odpovědnost i těchto lidí, nejen "tvůrců" podvodu.

Myslím, že je opravdu docela nutné, aby se odpovědi na tyto otázky rychle našly.

