Niedermayer (TOP 09): Trumpovo zavedení cel by dramaticky změnilo ekonomiku celého světa

Když si čtu texty některých našich ekonomů a novinářů, myslím, že podceňují to, co by realizace politiky Donalda Trumpa mohla znamenat. Trumpem plánované zavedení vysokých cel na veškeré zboží dovezené na americký trh by dramaticky změnilo fungování ekonomiky celého světa.

Jeden z analytiků nám během mé mise v USA ukazoval graf, podle něhož se průměrné ekonomické tarify v posledních dvou dekádách pohybovaly kolem 3 %. Pokud by Trump uskutečnil své plány, zvýšily by se na 23 %. To by byl šok, který ekonomické modely ani nejsou schopny postihnout. I to může být výsledek výhry Donalda Trumpa.

Celý můj rozhovor prolidovky.cz najdete ZDE.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Niedermayer (TOP 09): Podle automobilek je systém snižování emisí příliš složitý Niedermayer (TOP 09): Z „rychlosti změn“ u nás člověk často propadá do deprese Niedermayer (TOP 09): Posilování konkurenceschopnosti EU ekonomiky Niedermayer (TOP 09): Evropská unie není šampionem světového růstu