Niedermayer (TOP 09): Vedlejší škody a nové možnosti

Práce Komise nad auditem chvíli trvala, ale stála zato. Kromě dimenze střetu zájmu, která představuje neomluvitelné selhání našeho státu a osobní selhání dnešního premiéra, nemilosrdně nasvítil (naštěstí jen částečné) selhání toho, jak naše země využívá stovky miliard korun určených na zlepšení života v naší zemi.

Postupnými kroky, se část těchto peněz stala penězovodem k bohatým, velkým firmám (=vlastníkům), které pak svou silou potlačují firmy malé a střední.

Nepůjde jen o absurdity, a jen o Agrofert. Beneficientů tohoto stavu je jistě víc a na všechny jsou tak absurdní jako inovované tousty či nápad na vzdělávání firmy holdingu s rodinnou firmou o dvou lidech..

Potřebujeme totální reset (ne-li v řadě oblastí stopku) dotací poskytovaných soukromým firmám, a jeho začátkem je stopka pro velké firmy... Reset systému, který za civilizovanými formulacemi, stohy papírů a stovky hodnotitelů, v rozporu s logikou umístí peníze nesmyslně a neodpovědně.

Zároveň potřebujeme razantní start snahy efektivně, ve prospěch občanů a nikoliv milionářů, využít zbývající stovky miliard, které ještě obdržíme...

ps: s překvapením slyším, jak moc vysokých politiků, dnes mimo pana Babiše, se zaštiťuje Evropskou Unií, včetně těch, co ještě včera stáli za tím, aby do "našich věcí" (i unijních peněz) nestrkal Brusel nos. Co tak některé Unijní principy, třeba právní stát, nezávislá média a podobně, přestat kritizovat a naopak je u nás i za hranicí hájit?

