Novák (ANO): Tady není vůbec zájem o odbornou diskusi

Děkuji za slovo i za uklidnění sálu, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já nebudu dlouze povídat, ono už dneska tady zaznělo dost zásadních věcí, na základě kterých bychom měli být zásadně proti tomu, aby byl tento tisk propuštěn do dalšího čtení. Nicméně považuji za nutné vás seznámit také s dopisem prezidenta Hospodářské komory pana Vladimíra Dlouhého, který byl adresován jak panu předsedovi vlády, tak panu ministru Ministerstva pro místní rozvoj a tak samozřejmě prostřednictvím předsedů poslaneckých klubů všem poslancům, takže předpokládám, že jste ho všichni velmi podrobně četli, ale já vám ho tady velmi rád zopakuju, protože jste na něj jistě zapomněli.

Pan Dlouhý velmi krátce píše: "Vážený pane premiére, vážený pane ministře, vážení předsedové poslaneckých klubů, považuji za nezbytné upozornit touto cestou na závažnou vadu sněmovních tisků 63 a 137, jimiž se navrhuje částečné odložení účinnosti zákona č. 283/2021 Sb. Ani jeden z tisků neobsahuje návrh adekvátní změny doprovodného zákona č. 284/2021 Sb. Na tento závažný nedostatek poukazuje i ministr pro legislativu konstatováním, že dojde ke vzniku neřešitelných aplikačních problémů, např. rozhodování o vynětí ze zemědělského půdního fondu by tak přešlo do kompetence neexistujícího úřadu a tudíž by nejen příslušná agenda a úředníci zůstali v legislativním vakuu, tedy bez platu a zaměstnavatele, ale hlavně by nebylo možné podat žádnou žádost o povolení, tedy vlastně ani vyhrazené stavby. Důsledkem by bylo absolutní zastavení povolování staveb." - A tohle tady dnes řešíme. - "Stejně drtivý dopad jako na jednotlivé části stavebního řádu má navrhovaná podoba tisku 63 a 137 i na stabilitu právního rámce územního plánování. Schválení tisku v předložené podobě by vyvolalo nežádoucí chaos v právním řádu.

Hospodářská komora České republiky s odvoláním na princip právní jistoty jako jeden ze základních pilířů demokratického systému, který vyplývá přímo z Ústavy České republiky, žádá o dopracování tisku do přijatelné podoby, která bude ústavně konformní a způsobilá zachovat dobrý právní řád. Ten musí dle legitimních očekávání zajistit podnikatelům, občanům i orgánům veřejné moci dlouhodobě stabilní, jednotná, relativně jednoduchá a předvídatelná pravidla a normy. To bohužel ke škodě všech fyzických i právnických osob právě sněmovní tisky 63 a 137 ve své aktuální podobě nenaplňují.

Pokud jde o hledání kompromisních racionálních cest v dlouhodobě stabilní úpravě veřejného stavebního práva, k čemuž by měl přispět právě předmětný dobře legislativně ošetřený odklad účinnosti již platné právní úpravy, dovolím si jako jeden ze signatářů připomenout důležitou iniciativu. Dopisem ze dne 6. prosince 2021 představitelé nejsilnějších podnikatelských komor a svazů požádali předsedy koaličních stran o přijetí a věcnou diskusi nad avizovaným záměrem. Bohužel tato žádost do dnešního dne nebyla vyslyšena. Prosím proto opětovně o odbornou a věcnou diskusi na dané téma. S úctou prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý."

Já na základě toho, co nám vlastně Vladimír Dlouhý říká, zjišťuju, že tady není vůbec zájem o odbornou diskusi, že koalice ani nechce naslouchat těm, kterých se to dotýká, že ani nemá zájem o nějakou odbornou diskusi. A proto navrhuji přerušit jednání u tohoto tisku do doby, než bude realizováno setkání premiéra a ministra pro místní rozvoj společně s prezidentem Hospodářské komory tak, aby se mohli dohodnout na dalším postupu a shodnout na skutečném řešení, které opravdu pomůže nejen podnikatelům, ale i občanům, ale také ujistí i úředníky, kteří dnes na stavebních úřadech pracují, aby měli jistotu, jistotu svého pracovního místa. Toto přerušení navrhuji do 30. 9. 2022.

