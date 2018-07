ODA: Kytička pro učitelku nestačí

Čas prázdnin je ovšem starostí pro rodiče: devět týdnů školních prázdnin se tak zdaleka nekryje s možnostmi čerpání dovolené rodičů. Včas objednané tábory pomohou, ale pro řadu ne tak ekonomicky silných rodin je stále nejvýhodnější institut prázdnin u prarodičů. Budou-li však dnešní mladí porod svých dětí dále odkládat na vysoký věk, pak hlídání vnuků nemluvě pravnuků už babičky a dědové ve vysokém věku a s řadou neduhů sotva zvládnou. Zřejmě část dobrodružnějších teenagerů vyrazí sbírat zkušenosti za hranice, což má v dnešním otevřeném globálním světě řadu výhod, ale také značných nástrah.

Dnešní čas přeje získávání zkušeností při pracovních brigádách. Na rozdíl od minulých let, kdy takových míst bylo málo, chybí dnes na pracovním trhu na čtvrt miliónu lidí a firmy berou téměř každého, kdo u nich danou práci vykonávat může. Navíc už platí slušné mzdy a mnohé firmy si takto předcházejí své budoucí stálé zaměstnance. Brigáda je velmi vhodná forma pro to, aby mladý člověk pochopil cenu peněz. „Tati, co to jsou dneska dva tisíce za značkové sportovní boty,“ řekne rodiči nejeden student. Ale vydělat si tyto dva tisíce třeba mytím černého nádobí při brigádě v restauraci, to už většinu mladých vede k racionálnějšímu uvažování nad tím, za co své vydělané peníze vydají nejlépe.

Pro armádu čtvrt milionu učitelů a dalších pedagogických pracovníků jsou prázdniny nedočkavě očekávaným časem relaxace, odpočinku a spravení nervů často během školního roku napjatých k prasknutí. I když mnozí kantoři dostávají od svých žáků a studentů v poslední den kytičku, přáli by si zejména větší celospolečenské uznání své práce, bez níž nemá Česko šanci se v celosvětové soutěži národů dobře uplatnit. To není jen o zvýšení učitelských platů, jak slibuje vláda, ale hlavně o tom, aby nebyli učitelé některými rodiči vnímáni jako „socky“, o nichž mohou před svými dětmi mluvit s neskrývaným despektem.

