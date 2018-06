Somr (ODA): To se nám to hoduje…

Psal se červen roku 2014 a tehdejší ministr financí prohlásil v Otázkách Václava Moravce: Stát by mohl už za tři roky hospodařit bez deficitu.

Psal se červen roku 2014 a tehdejší ministr financí prohlásil v Otázkách Václava Moravce: Stát by mohl už za tři roky hospodařit bez deficitu. „Jsem přesvědčen, že v roce 2017 budeme mít vyrovnaný rozpočet, vzhledem k tomu, co máme připravené. K tomu směřujeme. Ale samozřejmě musíme udělat opatření z hlediska výběru daní,“ řekl tehdejší ministr financí a dnešní premiér Andrej Babiš (ANO).

Píše se rok 2018 a vláda v demisi připravuje rozpočet pro rok 2019 se schodkem 50 miliard korun a na cestě jsou další výdajové požadavky jednotlivých ministrů.

Staré rčení praví: Sliby se slibují, blázni se radují. Premiér Babiš zjevně toto rčení zná nadmíru dobře. Stát, který v době největšího hospodářského růstu za posledních deset let dál zadlužuje, místo aby vytvářel rezervu na horší časy, není dobře řízeným státem a už vůbec není státem, který je řízen jako firma.

Feldkurát Katz v románu Jaroslava Haška o Švejkovi v dobrém rozmaru řekl: Máme uherák, olejovky, lososa a budeme mít smažená vajíčka. To se nám to hoduje, když nám lidi pučujou peníze.

Pravda, schová se to pod heslo „ANO bude líp“. Jen by měl někdo přiznat našim dětem, že to všechno budou muset jednou zaplatit.

Zdeněk Somr

místopředseda ODA

Občanská demokratická aliance ODA



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Somr (ODA): Kuřácká, nebo nekuřácká? Somr (ODA): Jednotně při ochraně Evropy Somr (ODA): 16. dubna se Česká republika stala členem Evropské unie Somr (ODA): Nepolitikařte, nebuďte pasivní, vládněte

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV