ODA: Starosta neříká pravdu. Otázkou je, jestli z neznalosti

reklama

Anketa Je špatně, když se lidé smějí zranění prezidenta Zemana? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 6292 lidí

Trocha historie aneb co se to v těch Letňanech vlastně děje? Zastupitelé městské části Praha 18 – Letňany spáchali ve středu v podvečer Letňanské Sarajevo. Využili nepřítomnosti některých zastupitelů z důvodu karantény a předem ohlášené dovolené prvního místostarosty a předsedy ODA Pavla Sehnala k jeho odvolání a zvolení pana Ivana Poláka, kterého přetáhli z opozičních Zdravých Letňan, novým radním.

Psali jsme: Koronavirus? Žádná křeč. Pražský politik prý nadělil své obdivovatelce balík. Samozřejmě ne ze svého. Podívejte

Hned po komunálních volbách v roce 2018 byly Zdravé Letňany postaveno mimo hru o moc na radnici. A to přesto, že v Letňanech volby suverénně vyhrály. Díky politikaření zkušených politických manipulátorů, bývalých starostů Ondřeje Lněničky a Ivana Kabického, byly Zdravé Letňany odstaveny do opozice. A to přesto, že jako první podepsaly s ODA a TOP 09 koaliční smlouvu. A světe div se, i tehdy se to stalo v době, kdy byl Pavel Sehnal v zahraničí na dovolené.

Hnutí ANO následně nabídlo Pavlu Sehnalovi, aby byl starostou v koalici s hnutím ANO. Ten funkci nepřijal. Starostou za hnutí ANO se poté stal pan Zdeněk Kučera. Pavel Sehnal ale přijal funkci prvního místostarosty, s gescí za územní plán a rozvoj. Právě v této pozici navrhoval změny pro dobro obyvatel Letňan, ne k jejich škodě.

„Bývalý starosta Kabický porušil podepsanou koaliční smlouvu se Zdravými Letňany a upekl jinou smlouvu s dalším bývalým starostou Lněničkou z ODS. Pochopil jsem, že politika v Letňanech nebude žádný med. Přesto jsem funkci místostarosty přijal a soustředil se především na územní plán a rozvoj území s cílem využít své znalosti a zkušenosti ve prospěch městské části,” vysvětluje Sehnal.

Předseda ODA Pavel Sehnal v roli prvního (neuvolněného) místostarosty dva roky hájil zájmy občanů Letňan. Pravidelně se na zasedání rady této městské části utkával se Zdeňkem Kučerou z ANO a Ondřejem Lněničkou z ODS, kteří kouzlili s pozemky tak, aby na úkor budoucích práv městské části Letňany vyšli vstříc developerům, kteří v Letňanech chtějí postavit až 30.000 bytů. Není divu, že jdou developerům takzvaně na ruku. Ve hře je hodně peněz. Obvyklý zisk developera z jednoho postaveného bytu je přes 1 milion korun. V Letňanech tedy developeři mohou v příštích letech vydělat přes 30 miliard korun. To už je pořádný balík.

Psali jsme: Politik ODS má dlužit miliony. Věřiteli řekl, ať si vylíže prdel. Ten ho složil přímo na radnici. Zadrátovaná čelist, panika, kriminálka. Pouze na PL

Anketa Je špatně, když se lidé smějí zranění prezidenta Zemana? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 6292 lidí

Tím to ale nekončí. Pavel Sehnal k tomu řekl: „Je to komplot. Je to cílené uchopení absolutní moci na radnici v Letňanech v době, kdy jsem na dovolené. V současné době tak již v radě městské části Letňany nezbyl nikdo, kdo by se nebál triky a kouzla starosty Kučery a jeho ovladatele Lněničky korigovat. Stal jsem se obětí vlastní důslednosti, s jakou požaduji dodržování pravidel. A to každým bez rozdílu, i kdyby to byl starosta. Ale já to nevzdám. O to víc budu důsledně hlídat, aby se věci v Letňanech děly podle pravidel a ku prospěchu jejich občanů, ne proti nim.“

Občanská demokratická aliance ODA



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pavel Sehnal (ODA): Vládo zaber! Nechceme dotace, chceme zakázky Sehnal (ODA): Bělorusko potřebuje cítit zahraniční podporu Pavel Sehnal (ODA): Voda základ života Sehnal (ODA): Zatímco vláda spí, průmysl trpí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.