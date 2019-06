ODS: Dopravní chaos hrozí nejen Praze 7, Chceme garance

Rozhodnutí pražských radních zrušit tendr na opravu Libeňského mostu může zásadně zhoršit dopravní situaci v metropoli. Reálně totiž hrozí souběh opravy Libeňského a Hlávkova mostu, který by vyvolal obrovské komplikace především pro Prahu 7.

„Zrušení tendru na opravu Libeňského mostu neznamená jen ztrátu desítek milionů za stavební dokumentaci. Hrozí, že přestanou platit vydaná povolení a složitý povolovací proces bude nutné absolvovat znovu. Přitom hlavní město dnes nemá ani vybraného projektanta. Potřebných razítek se projekt nemusí dočkat ani do konce volebního období,“ přibližuje rizika předseda klubu zastupitelů ODS na Praze 7 Tomáš Bartovský.

„Harmonogram zrušeného projektu počítal s dokončením stavby do 2022. To bude mít nový projekt v ideálním případě teprve všechna potřebná povolení. Stavební práce tedy nemohou začít dřív než v roce 2023. Současně bude nutná oprava klíčového Hlávkova mostu, na kterém se nyní provádí diagnostika. Oba mosty vzájemně fungují jako objízdné trasy a souběh oprav by způsobil totální dopravní kolaps v centru Prahy a na Praze 7. Proto chceme, aby primátor Hřib a radní pro dopravu Scheinherr veřejně garantovali, že k souběhu stavebních prací na Libeňském a Hlávkově mostě v žádném případě nedojde,“ dodává Tomáš Bartovský.

autor: PV