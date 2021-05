ODS: Koalice SPOLU navrhuje vyhodnocení účinnosti vládních opatření

reklama

Koalice SPOLU navrhuje zařazení mimořádného bodu na úterní schůzi a chce jasně vyhodnotit účinnost vládních opatření. Poslanci ODS považují nucené přistání soukromého letadla za akt státního terorismu a měly by následovat tvrdé sankce, vyhoštění diplomatů a uzavření vzdušného prostoru běloruským letům. Dále důrazně upozorňují na zákon o veřejném zdravotním pojištění, který zásadně diskriminuje pacientské organizace. V závěru opět zmiňují nedořešenou ekologickou katastrofu na Bečvě a popisují, jaká bude činnost vyšetřovací komise.

„Dnes je to 8 měsíců a 4 dny, kdy rezignoval na funkci ministra zdravotnictví Adam Vojtěch. Hlavním důvodem bylo naprosté selhání a podcenění příchodu druhé covidové vlny. Tato věc jasně ukazuje na zoufalou personální práci premiéra. Je to čtvrtá změna během osmi měsíců na postu ministra zdravotnictví. Očividně není schopen vybrat důstojného ministra, který by zvládal svoji práci a vydržel na tomto místě až do voleb. Neustálé změny občany již unavují a já jsem přesvědčen, že jsme udělali dobře, když jsme na čtvrtek svolali mimořádnou schůzi, na které chceme řešit rozdělování peněz nemocnicím a majetkové ‚nepřiznání ‘ bývalého ministra Arenbergera,“ uvedl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura a dodal: „Za koalici SPOLU chceme navrhnout Poslanecké sněmovně mimořádný bod, který chceme zařadit na zítřejší odpolední jednání – hodnocení účinnosti vládních opatření během pandemické pohotovosti. Vláda postupuje protiprávně, vydává jedno rozhodnutí za druhým, které posléze ruší soud. Jak taková vláda může chtít, aby opatření dodržovali občané, firmy a podnikatelé, když sama vláda vědomě a opakovaně porušuje zákon.“

„Šlo jednoznačně o akt státního terorismu, kdy proti civilnímu letadlu byly použity vojenské prostředky, a to čistě z politických důvodů, nikoliv z důvodu bezpečnosti cestujících. Je to nepřijatelné a měly by následovat tvrdé kroky – cílené ekonomické sankce, vyhošťování diplomatů a uzavření vzdušného prostoru pro běloruské lety. Je zapotřebí přitvrdit tak, aby sankce negativně zasáhly zejména špičky běloruského autoritářského režimu, které se drží u moci represemi a pronásledováním opozičních představitelů a také polské menšiny a dalších," sdělila předsedkyně výboru pro obranu Jana Černochová.

„Upozorňujeme, že vláda chce do zákona o veřejném zdravotním pojištění prosadit diskriminační definici pacientských organizací. Organizace, které nebudou mít do budoucna podle vládního návrhu zákona tu správnou právní subjektivitu, což je zapsaný spolek, by se nemohly účastnit některých jednání a nemohly by bez této právní normy hájit zájmy svých pacientů. Pokud zákon projde v nezměněné podobě, přijdou o své zastání a možnost hájit své zájmy vůči ministerstvu a pojišťovnám například pacienti s nemocí motýlích křídel, Alzheimerovou nemocí, autismem, celiakií nebo některými onkologickými onemocněními. Budeme proto prosazovat pozměňovací návrh našeho poslance Marka Bendy, který zajistí, aby ve své prospěšné práci mohly pokračovat všechny současné pacientské organizace bez rozdílu,“ řekl místopředseda výboru pro sociální politiku Jan Bauer.

„Na začátku ledna soudní znalec Klicpera řekl, že posudek je kompletní a viník znám. O den později označil server iDNES za viníka společnost EnergoAqua. A posudek kromě novinářů zjevně viděli i někteří poslanci ANO. Dostat ho přitom měla jen policie. To všechno jsou věci, kterými by se měla komise zabývat. Budeme chtít posudek vidět a pokud skutečně ukazuje na Energoaquu, necháme si dopodrobna vyložit argumentaci a důkazy, které to dokládají. Nic z toho není běžné. Ale otrávená Bečva a 40 tun mrtvých ryb se dalece vymykají tomu, co je normální,“ uvedl poslanec ODS Stanislav Blaha.

