ODS: Naši europoslanci Ursulu von der Leyen nepodpoří

Ursula von der Leyen se rozhodla usilovat především o podporu socialistů a krajní levice. Zavázala se, že bude usilovat o zavádění nových celoevropských daní, evropské minimální mzdy, prolomení suverenity členských států v oblasti daní, azylu, zahraniční politiky a sociální politiky a o trestání neposlušných členských států.

Nepřijatelné, škodlivé a nerealistické jsou podle občanských demokratů také její plány na nařízení uhlíkové neutrality do roku 2050 a snížení emisí CO2 o 50 procent do roku 2030, což by mělo na české hospodářství katastrofální dopady, zejména pokud jde o průmysl, energetiku a hutnictví.

Podle ODS potřebuje Evropská unie naopak obnovený respekt ke členským státům, větší flexibilitu, rozumnou politiku ochrany životního prostředí a zachování suverenity v klíčových oblastech.

autor: PV