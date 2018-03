ODS: Neberme kupujícím svobodu volby

„Návrhy ministra zemědělství v demisi Jiřího Milka na zavedení povinného podílu české produkce v obchodních řetězcích a minimální výše marže jsou nebezpečným nesmyslem neřešícím skutečné problémy českého zemědělství a potravinářství. Místo toho, aby vláda neházela klacky pod nohy malým zemědělcům a prodejcům překážkami typu EET, vymýšlí povinné kvóty na české produkty, které jsou v rozporu s podmínkami vnitřního trhu. Nesmyslnost samotného návrhu spočívá v neuvěřitelné složitosti případné kontroly těchto povinností. Žijeme v globalizovaném světě a obchodní protekcionismus nikdy v historii nepomohl spotřebitelům ani ekonomickému rozvoji dané země. Pomáhat českým výrobcům musíme jiným způsobem,“ říká expertka ODS na zemědělství Veronika Vrecionová.

„Snažím se co nejvíce nakupovat české výrobky a podpořit tím naše výrobce. Tuto možnost máme dnes přece všichni. Musíme ale jednoznačně odmítnout jakékoliv povinné kvóty na české potraviny v našich obchodech. To nemá se svobodným podnikáním cokoliv společného a znamená to další krůček zpět k plánované ekonomice. Pomozme českým výrobcům nižším daňovým zatížením a menší mírou regulací a administrativní zátěže. Protekcionismus znamená zastavení ekonomického rozvoje. I naši výrobci si jistě přejí volný přístup a stejné podmínky namísto diskriminace na zahraničních trzích,“ říká ekonomický expert ODS Jan Skopeček a dodává, že by opatření zdražilo produkci pro konečného spotřebitele. Zahraniční výrobky jsou často levnější než domácí produkce.

Občanská demokratická strana ODS



autor: PV