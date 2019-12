ODS: Vláda musí dělat kroky v zájmu ČR, nikoliv v zájmu Andreje Babiše

„Doma se premiérovi daří všechno zamést pod koberec, ale výsledky auditu Komise překřičet nemůže. Hrozí, že poškozenými budou daňoví poplatníci České republiky, poškozená bude pověst úřadu předsedy vlády ČR, vlády ČR a jméno České republiky jako země. Tentokrát už definitivně. Je to nepředstavitelná a nepřijatelná situace. Budeme vyžadovat, aby se vláda zodpovídala parlamentu. Trváme na zveřejnění zprávy a navrhneme zřízení parlamentní komise, která by kontrolovala vládu, zda hájí v tomto případě zájmy občanů, ne zájmy premiéra a jeho firem. Zajímá nás i to, proč ministryně Dostálová tvrdila, že audit není ukončený, když je to zjevně lež. Občané nemohou být rukojmí nenasytnosti premiéra. Řešením je výměna na pozici předsedy vlády v režii hnutí ANO a jeho koalice. ODS se bude podílet na všech aktivitách, ze kterých bude jasné, že nesouhlasíme s tím, aby vládu vedla osoba, která v rozporu s pravidly financovala své podnikání,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

„Nejsme překvapeni, všichni už šest let víme, že je Andrej Babiš ve střetu zájmů. Jediný, kdo se tváří překvapeně, je Andrej Babiš a jeho věrní. Z hysterické reakce Babišových ministrů se dá usuzovat, že audit nedopadl pro Andreje Babiše dobře. A to zdůrazňuji – nedopadl dobře pro Andreje Babiše a jeho podnikání, nikoliv pro Českou republiku, jak se nám snaží někteří namluvit. Proto navrhneme zřízení sněmovní komise, která by kontrolovala kroky vlády vycházející z doporučení v auditu. Aby bylo zajištěno, že ministři konají v zájmu ČR, nikoliv Andreje Babiše. Předsedou komise by měl logicky být předseda nejsilnější opoziční strany Petr Fiala,“ řekl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

„Odmítáme snahy obrátit celou kauzu proti EU. Evropská komise musí sledovat, jak se dodržují pravidla. Proto jsme také společně iniciovali schůzi kontrolního výboru, který by se měl auditem Komise zabývat, protože mu to nepochybně přísluší. Výbor by měl také kontrolovat, jak bude vláda odpovídat na závěry a doporučení auditu,“ uzavírá místopředseda ODS Martin Kupka.

Občanská demokratická strana ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Černochová (ODS): Vyzýváme vládu, aby iniciovala celoevropská jednání o revizi směrnice EU o zbraních Fiala (ODS): Předseda vlády vládne už šest let! ODS: EET přinesla jen zavřené obchody a zbytečnou byrokracii ODS: Konec stěhování Evropského parlamentu?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.